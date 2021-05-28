Мнение: Слияния и поглощения

Россия перекрывает свое воздушное пространство для самолетов, которые выполняют рекомендации об облете белорусского воздушного пространства. Были развернуты и не допущены рейсы Эйр Франс и Ойстер Эйрлайн, выполнявшие полеты по маршрутам Париж-Москва и Вена-Москва. Правда, австрийской компании вроде бы уже дали разрешение, но все это еще весьма зыбко.

Россия выражает опосредованную солидарность с Белоруссией по поводу захвата самолета Афины-Вильнюс, и принимает часть возникших рисков на себя. Но всё это, скорее всего, ненадолго.

Должна состояться встреча Лукашенко и Путина, на которой у Лукашенко уже вообще нет сильных позиций. Он полностью лишен маневра. По сути, теперь остается только одно – торговаться за процедуру передачи Белоруссии в собственность Кремля.

Аннексия Белоруссии вряд ли будет воспринята в России как аналог присоединения Крыма. Во всяком случае энтузиазм глубинного народа будет явно пониже, а медийный эффект от оккупации вряд ли продлится долго. У Кремля при этом возникнет весьма непростой вопрос – в самом белорусской обществе идея аншлюса в любой форме воспринимается без восторга, и можно получить фактически мятежную провинцию, которую придется еще и умиротворять. При этом стратегический выигрыш от захвата Белоруссии выглядит сомнительным – в плане обороны ее территория и так полностью прозрачна для российской армии, которая входит и выходит на нее, как к себе домой.

Вообще, ключевой вопрос любой стратегии – зачем? Так вот зачем Кремлю нужна оккупация Белоруссии – этого ответа на самом деле сегодня нет. Когда возникла идея Союзного государства, ответ был вполне очевиден – СНГ рассматривался с самого начала как временная форма сотрудничества постсоветских государств, поэтому было решено создать пилотный проект нового интеграционного объединения, продемонстрировать его преимущества и начинать собирать пространство заново.

За прошедшие годы изменилось всё. Уже понятно, что все без исключения интеграционные проекты, где есть Россия, обречены. При нынешнем режиме шансов у них нет и быть не может. Криминальная элита, захватившая власть и управление Россией, даже теоретически неспособна к проектированию развития. СНГ умер, ОДКБ гальванизирует, ЕАЭС больше похож на труп, чем на лежащего в коме пациента. Союзное государство России и Белоруссии – не исключение. Теперь это точно такое же бессмысленное объединение без каких бы то ни было перспектив развития.

По сути, захват Белоруссииет может быть проведен в разных формах – от прямой аннексии с формальным включением ее в состав России до некоего ассоциированного членства в виде того же Союзного государства. Но как и принадлежность Крыма России, статус Белоруссии в таком случае будет немедленно оспорен сразу после (а скорее всего, прямо во время) краха режима в Кремле. Не нужно иллюзий – все путинские приобретения держатся за счет исключительно силового ресурса. Как только он пропадет или даже ослабнет – пересмотр принадлежности всех отторгнутых от соседей территорий состоится практически немедленно. Это та же история, что и с Наджибуллой в Афганистане – исчез ресурс поддержки, и немедленно, буквально в полтора месяца, его режим схлопнулся. Если же учесть, что в ходе краха режима будет поставлена под сомнения сама целостность России, то будущее оккупированных территорий выглядит довольно однозначным. Но это те мины, которые уже заложены путинским режимом, и чем дольше он будет уничтожать страну, тем большее количество таких катастрофических подарков он оставит после себя, когда придет его срок.

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