Мнение: Первые в мире русские теплоходы, лихие электросамокатчики и танк «врагов народа»

1. В начале XX века российский транспорт был одним из самых передовых в мире – и это касается не только железных дорог, но и судоходства. На страницах журнала «Нива» от 1913 года дореволюционный публицист Борис Никонов весьма убедительно доказывает, что российский флот тех времён не уступал флотам западных стран (за ссылку спасибо коллеге monetam):

https://blog-10101.livejournal.com/152742.html

Россия считается страною отсталою въ торговомъ судоходстве’. Въ статистическихъ таблицахъ обыкновенно приводятся довольно обидныя сопоставленія нашего флота съ флотами иныхъ держав, Англия, Германія, Норвегія обладають тысячами торговыхъ паровых судовъ, тогда какъ на долю Россіи морскихъ коммерческихь пароходовь приходится всего около 900. Но тому, кто способенъ огорчаться такой статистикой, следует взять другой статистический матеріаль: Списокъ паровыхъ судовъ, плавающихъ по внутреннимь путямъ Россін. И тамъ онъ найдетъ цифры:

По переписи 1905 — 1908 годовъ, по ръкамъ одного только волжского бассейна плавало около 3.000 пароходовъ, и изъ ихъ числа до 500 пароходовъ пассажирскихъ. Это только на Волге и ея притокахъ, не считая Дивира, Дона, Северной и Западной Двины, озерной области съ Невою и громадныхъ ръкъ Сибири… Эти цифры способны «создать настроение». Они стоять англійскихъ и германских цифр.

Намъ возразят: но ведь это флотъ, речное плавание. Однако такія водныя пространства, какъ Волга или Обь с ихъ притоками, могутъ потягаться съ моремъ, въ особенности, когда осуществится грандиозный проект соединенія нашихъ ръкъ въ одну непрерывную цепь водныхъ внутреннихъ соеднненій отъ Петербурга и до Иркутска и Владивостока н от Архангельска до Одессы. Можеть потягаться съ морскимъ флотом и нашъ речной флотъ. Теперь уже обычное явление на Волге пароходы длиною въ 40-45 сажень, поднимающие до 60 тысячъ пудовъ груза, и баржи до 70-80 сажень, съ колоссальною грузоподъемностью въ 500 600 тысяч пудовъ.

Наши суда внутренняго плаванія каждымъ днём совершенствуются и растуть въ длину, ширину и высоту. В деле судовой техники волжское пароходство — нечто самобытное и свое, хотя оно некогда и выросло на иностранной культуре. Все волжекія новинки посліднихъ 20-30 лъть, все усовершеиствованія возникли уже на родной почве, применительно къ условіямъ самой Волги. Волга создала свой тип парохода, при чемъ сама же и строить пароходы, на своихъ заводахъ, уже не пользуясь заграничной помощью. И пароходы русской постройки (въ особенности Сормовскаго и Коломенскаго заводовъ) считаются лучшими на Волге.

Наконецъ Волга создала за самое последнее время еще одну замечательную новинку. И этой новинке, по всем признакамъ, суждено произвести колоссальный переворотъ во всемъ нашемъ судоходстве. Эта новинка — теплоходы.

Въ міръ паровыхъ судовь властно вторгается совершенно новое хозяйство, новые принципы. Паръ, нераздъльно царившій на моряхъ, не знавшій никакого соперника со временъ Фультона, теперь испытвает могучую конкуренцію со стороны такъ называемыхъ двигателей внутреннего сгоранія. И именно на Волге. <…>

Въ Россіи теплоходы появились въ начале текущего столетія. Впервые ихъ пустилъ въ дъло заводчикъ Нобель, построившій въ 1904-1905 годахь нефтеналивныя баржи, «Сармать» и «Вандалъ», снабженныя двигателями внутренняго сгоранія.

2. Те, кто жаловался на наглых велогонщиков на тротуарах, вероятно, вспоминают сейчас старые времена с умилением. Теперь на улицах появилась куда более серьёзная угроза — электросамокатчики:

https://lenta.ru/news/2021/05/26/delo_samokat/

В России начали возбуждать уголовные дела из-за наездов электросамокатов на людей. Об одном из них сообщается на сайте Следственного комитета.

Дело заведено по части 1 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)… против руководителей компании, которая сдает электросамокаты в аренду.

По версии следствия, «неустановленные лица» из руководства организации «из корыстных побуждений, пренебрегая безопасностью иных участников движения», с 13 по 14 мая сдали в аренду два электросамоката двоим людям в возрасте 20 лет и 21 года. 14 мая один из них «на значительной скорости» сбил прохожего, после чего молодые люди избили пострадавшего. Его госпитализировали.

«Стоит отметить, что коммерческая структура не приняла мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, которые и были не предусмотрены правилами использования», — говорится в публикации.

В СК добавили, что в последнее время участились случаи травмирований из-за «агрессивной езды» на электросамокатах. Одна из причин происходящего по мнению ведомства — отсутствие единых правил для компаний, которые сдают их в аренду.

Излишне добавлять, что «неустановленные лица» навряд ли смогли бы остаться таковыми, если бы электросамокаты давали в аренду только по предъявлению документов, как это происходит с каршерингом.

3. Читатели пишут, что танк Т-34 делали враги народа. Про Константина Челпана, создавшего дизельный двигатель для этого танка, мы знаем. Он имел греческие корни, и потому был расстрелян в 1937 году в ходе так называемой «греческой операции НКВД».

Менее известно, что прочие конструкторы нашего знаменитого танка также были шпионами, контрреволюционерами и вредителями. Цитирую:

1. Дик А.Я. Арестован в 1938, в 1947 сослан на поселение. Успел разработать часть конструкции будущего Т-34. Есть радикальное мнение (Барятинский), что А-20 (прототип) Дик и разработал.

2. Бокис Г.Г. В 1937 году начальник АБТУ РККА. Собсно, главный заказчик и «менеджер» Т-34 со стороны военных. Арестован 23 ноября 1937 года, осужден 19 марта 1938 года по обвинению в участии в контрреволюционной террористической организации, тогда и расстрелян.

3. Фирсов А.О. Руководил КБ до 1936, успел разработать часть конструкции будущего Т-34. Отстранён в пользу Кошкина, в середине 1937 арестован, в конце 1937 расстрелян.

4. Челпан К.Ф. Разработал дизель В-2 (тот, что на Т-34 все превозносят, к слову, а модификации до сих пор производят, кажется). Фактически папа танковых дизелей СССР. Арестован 15 декабря 1937 года по делу о «греческом заговоре». 11 марта 1938 года расстрелян.

5. Бондаренко И.П. Директор харьковского завода, на котором прошёл путь от мастера цеха до директора. Участвовал в разработке дизеля В-2 и танка Т-34. 25 мая 1938 года арестован. 28 июля того же года расстрелян.

6. Зайчик Л.И. Начальник танкового отдела ХПЗ. Расстрелян 193(7..8?).

7. Краснов А.А. Начальник дизельного технологического бюро ХПЗ. Расстрелян 193(7..8?).

Я проверил фамилии, всё сходится. Перечисленные инженеры работали над созданием танка Т-34, были уличены во вредительстве, саботаже и шпионаже, были арестованы и почти все расстреляны.