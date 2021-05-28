Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи

Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться. С такой идеей он выступил в ходе переговоров двух лидеров в Сочи. Путин отметил, что вода в море становится всё теплее.

Напомним, что в пятницу главы государств встретились в резиденции российского лидера Бочаров ручей, куда Лукашенко прилетел после саммита премьер-министров стран СНГ в Минске, сообщает RT.