 

Путин предложил Лукашенко искупаться в Сочи

28.05.2021, 19:40, Разное
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Президент России Владимир Путин предложил белорусскому коллеге Александру Лукашенко искупаться. С такой идеей он выступил в ходе переговоров двух лидеров в Сочи. Путин отметил, что вода в море становится всё теплее.

Напомним, что в пятницу главы государств встретились в резиденции российского лидера Бочаров ручей, куда Лукашенко прилетел после саммита премьер-министров стран СНГ в Минске, сообщает RT.



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