 

В РПЦ заявили о планах отказаться от благословения оружия

28.05.2021, 19:34, Новости дня
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Пленум Межсоборного присутствия Русской православной церкви принял документ, которым предписывает отказаться от отдельного благословения оружия военных, сообщил представитель РПЦ при Совете Европы архимандрит Филипп (Рябых).

«В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет», – сказал отец Филипп в интервью РИА «Новости».

По его словам, оружие может окропляться святой водой как предмет, за применение которого военный несет ответственность.

«Следующий этап работы с документом – вынесение его на обсуждение Архиерейского собора, где он может быть принят, отправлен на доработку или отклонен. Можно сказать, что он прошел заключительную стадию экспертного обсуждения», – отметил член Межсоборного присутствия.

Ранее председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) заявил, что охоту на диких животных следует запретить, а ограничение оборота оружия могло бы предотвратить такие трагедии, как в Казани.



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