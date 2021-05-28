Поклонская отказывается от праймериз «Единой России» и возвращается в Крым

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28.05.2021, 19:34, Новости дня
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что снимается с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в связи с переходом на новую работу.

В своем видеообращении в Telegram Поклонская поблагодарила всех, кто ее поддерживал. И пообещала «в любой должности и в любой ситуации» действовать в интересах народа и страны.

«Я снимаю свою кандидатуру с парймериз в связи с новой работой, о которой сообщу чуть позже. Я не исчезаю и не пропадаю, скоро увидимся на моих приемах в Кырму», – сказала она.

При этом Поклонская добавила, что на новой должности снова сможет надеть китель. «Только пусть пока останется интригой, какой именно», – сообщила она.

Поклонская с мая 2014-го по октябрь 2016 года занимала должность прокурора республики Крым. В 2016 году была избрана депутатом Госдумы по региональному списку партии «Единая Россия».

В январе Поклонская надела прокурорский китель на пресс-конференцию.

Предварительное голосование «Единой России» проходит с 24 по 30 мая электронно по всей стране, а в ряде регионов – еще и очно. Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того, как процедура завершится во всех регионах и будут соединены ключи электронного шифрования. Окончательно итоги процедуры будут подведены в начале июня. Каждый избиратель сможет проверить, корректно ли учтен его голос, 30 мая, когда начнется подсчет голосов и блокчейн будет опубликован на сайте pg.er.ru. Списки кандидатов, которые будут представлять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях регионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съезде партии 19 июня.

«Единая Россия» – единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.



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