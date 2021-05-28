Роскомнадзор предупредил канал Disney о вредном для детей мультфильме Out

После выхода мультфильма Out с героем нетрадиционной ориентации Роскомнадзор предупредил канал Disney о недопустимости показа вредного для детей контента, направив письмо в адрес телеканала с разъяснением норм российского законодательства.

«В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей (статья 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением (статья 6.21 КоАП РФ)», – отметили в Роскомнадзоре, передает РИА «Новости».

Ведомство рекомендовало представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей.

Out – короткометражный анимационный фильм. В нем рассказывается история юноши по имени Грег, планирующего совместную жизнь со своим бойфрендом Мануэлем и испытывающего сложности с тем, чтобы признаться родителям в собственной гомосексуальности.