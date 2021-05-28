 

Роскомнадзор предупредил канал Disney о вредном для детей мультфильме Out

28.05.2021, 19:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После выхода мультфильма Out с героем нетрадиционной ориентации Роскомнадзор предупредил канал Disney о недопустимости показа вредного для детей контента, направив письмо в адрес телеканала с разъяснением норм российского законодательства.

«В письме отмечается, что российским законодательством подобная информация, отрицающая семейные ценности и пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения, запрещена для распространения среди детей (статья 5 Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»). Кроме того, пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с применением средств массовой информации является административным правонарушением (статья 6.21 КоАП РФ)», –  отметили в Роскомнадзоре, передает РИА «Новости».

Ведомство рекомендовало представителям телеканала строго соблюдать законы Российской Федерации и не допускать распространения информации, способной причинить вред здоровью и развитию детей.

Out – короткометражный анимационный фильм. В нем рассказывается история юноши по имени Грег, планирующего совместную жизнь со своим бойфрендом Мануэлем и испытывающего сложности с тем, чтобы признаться родителям в собственной гомосексуальности.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.05 / СК возбудил дела после ДТП с 17-летним водителем в Москве

03.04 / Собчак заступилась за Познера перед главредом «Дождя»

09.03 / Дети погибшего в Рочестере афроамериканца подали в суд на местную полицию

25.05 / Министр экономики Нидерландов эмоционально выгорел

15.02 / Цена барреля нефти Brent превысила 63 доллара

30.10 / Димопулос рассказала, почему не может заниматься сексом часто

29.06 / Япония выступила за сохранение структуры G7

14.05 / CNN – «захватывающий момент» — полностью привитым американцам разрешили снять маски

24.11 / Столтенберг заявил о неспособности ЕС защитить Европу без США

25.08 / Эксперт разъяснил, как белорусские вертолетчики сбили воздушные шары без применения оружия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика