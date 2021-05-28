Мнение: Экологичное расставание

Моя старинная статья про экологичный уход, написанная много лет назад, до сих пор не дает мне покоя.

Да и вам, наверное, если вы читаете письма в рубрику.

“Экологичный уход” – это любимые щипцы всех рапанов.

Точнее не щипцы, а клещи с молотком.

Клещи приставляются к темечку и вбиваются молотком. Примерно так выглядел инструмент для вскрытия черепной коробки у древних ацтеков, любивших отведать человеческих мозгов.

Когда другие щипцы и скалки уже не помогают извлечь из человека пользу, рапаны используют “экологичный уход” и не стесняются называть это.

Они пишут пронзительное письмо, от слова “пронзить”, или толкают душещипательную речь, от слова “щипать”, о своей любви, о своей боли, своих обманутых надеждах, разочаровании во всем человечестве, а потом бредут в никуда, то и дело оглядываясь, не зовут ли их назад.

Вот это рапаны называют “экологичный уход” и пишут мне письма об этом.

Очевидно, что образы пыточных инструментов для рапанов вредны.

Это рыбу, ближе к нерыбе, начинают пугать образы щипцов и скалок, которыми она изредка пользуется.

Рапана это все радует. Оказывается, он может нанести другому ущерб, и это дает ему иллюзию власти.

Из знаний о пыточных инструментах рапан извлекает двойное удовольствие. Во-первых, радуется возможности “пытать”. Во-вторых, считает “пытки” своими косяками, а не сливами. Обижал, изводил, мучил партнера. Все шло к свадьбе, но он зачем-то выносил мозг.

Рапанам вредно читать не только про рыбацкие инструменты, но и про пыточные.

Поэтому мой блог можно читать только рыбам и нерыбам.

Для рыб и нерыб есть смысл писать, как выглядит настоящее экологичное расставание.

Экологичное – это значит без сливов и хвостов.

Сливы всегда бывают только от щипцов, хвосты – от косяков.

Чтобы не было щипцов, нельзя ничего тянуть из человека.

Чтобы не было косяков, надо возвращать долги.

Экологичное поведение в отношениях позволяет растить свою фигуру.

А экологичное расставание – это возможность не просто красиво завершить историю, даже не очень красивую, но и расчистить свое поле, открыть поток.

Большинство людей заканчивают отношения очень плохо. Они и ведут себя в отношениях совсем не экологично, а заканчивают их еще хуже.

Поэтому они выходят из отношений помятые и деформированные, обкусанные и пожеванные, как мягкие игрушки, с которыми резвился щенок.

Люди чувствуют, что отношения их травмировали, но им кажется, что это сделал их партнер.

Он их морочил, унижал, обижал, морозил, грузил и дергал.

На самом деле если что-то и деформирует людей в отношениях, то их собственные щипцы и косяки, их собственные эгоизм и жадность.

Партнеры этого сделать не могут.

И особенно тяжелым бульдозером по людям проходится расставание. В момент расставания люди успевают слить все, что осталось, и изуродовать свою фигуру максимально. Потом некоторые восстанавливаются, а некоторые продолжают сливать и уродовать себя дальше.

Как выглядит расставание большинства людей с точки зрения поля?

Они уносят кучу лишнего хлама, который не даст им пустить в свою жизнь новый поток. Они теряют много своих частей, буквально оставляют конечности, сердце, голову своей фигуры. И они бывают отравлены ядами, которыми пытались на прощанье травить партнера.

Поэтому большинству людей после расставания требуются:

1) расхламление,

2) детоксикация,

3) регенерация.

Большинство чувствуют, что им нужна реабилитация, но проводят ее так, что теряют еще больше.

Вместо расхламления они копаются в прошлом, растят корону и ЗВ, то есть захламляют себя все больше.

Вместо детоксикации они стряпают и поглощают новую отраву.

А вместо регенерации они сливают все больше себя, берут кредиты и тоже сливают, пока их энергетический баланс не станет стабильно отрицательным.

Цель экологичного расставания – не допустить ничего подобного, как минимум.

А в идеале – укрепить и прокачать свою фигуру, пользуясь тем, что в момент расставания поле становится очень пластичным.

Вот про пластичность поля в момент расставания – рыбацкий уровень знаний.

Рыбам знать про него рано, да и нерыбам рановато, иначе их может соблазнить мысль, что расставаться полезно.

Иногда расставаться действительно полезно, но только если сделать это без хвостов и сливов.

Если у вас есть дети, то быть инициатором или виновником расставания без хвостов практически невозможно.

Вообще быть инициатором расставания – очень часто косяк, который в целях экологии нужно компенсировать.

Но мы пока начнем с самого простого.

С “послали – иди”.

С точки зрения поля – это самая простая ситуация. Если вас послали, вам ничего не остается делать, как идти.

Не надо думать, что сказать и что делать. За вас уже все сделал партнер, оставив вам одну единственную клетку для хода.

Вам не нужно не только ничего делать, но и обдумывать ситуацию не нужно.

Обдумывание только тогда в границах, когда у вас есть выбор ходов. А когда ход только один, последний, думать об этом – мимо границ, вы приобретаете в процессе думания тот самый хлам, сливаете себя, отравляете себя ядами.

Но не нужно считать, что покорно согласиться с волей партнера – это не ход. Это именно ход, красивый и лаконичный. Если вас послали, а вы не стали цепляться, сливаться, плеваться ядом и обсуждать ситуацию с друзьями и психотерапевтом, ваша фигура в поле начнет расти. Большинство не использует этот шанс, точнее используют его против себя и сливает остатки.

Когда вас послали, надо стать очень скромным и смиренным, чтобы точней уместиться в границах, нельзя думать о камбэке, тем более нельзя его планировать и ждать, это будет мимо границ, это будут щипцы, лаз в голову партнера, репейник и много чего другого.

Те, кто думают, что цель экологичного расставания – камбэк, ничего не понимают в экологии.

Цель экологичного расставания – сохранение и восстановление своей фигуры.

Запомните, пожалуйста, если пока не запомнили: щипцы деформируют и ломают собственную фигуру.

Только собственные щипцы причина этого.

А потом вам не везет. “Везет” человека поток, когда у него есть гибкая и сильная фигура, как если бы речь шла о серфинге.

Почему если партнер – инициатор расставания, вы должны уйти без лишних слов?

Потому что в тот самый момент, когда он выразил и озвучил свое желание, отношения прекращены.

Отношения любовные – это связь, которую можно прекратить в одностороннем порядке.

Даже если партнер не прав, даже если это его косяк, он имеет опцию одностороннего прекращения.

Многим кажется, что необходимо их согласие на прекращение с ними отношений.

Именно поэтому они цепляются, отказываются, оставляют иллюзию продолжения.

Нет. Отношения прекращены в тот момент, когда второй сказал, что хочет расстаться или взять паузу.

(Возобновить отношения может только тот, кто их прекратил, если сделает это спонтанно и компенсирует разрыв).

Если вас послали, а вы продолжаете отношения, вся ваша энергия уходит в дыру, в тот ров, который образовался между разделенными территориями. И это не просто дыра. Это котел, в котором начинают создаваться иллюзорные сущности, настоящие энергетические вампиры. Они будут теребить ваши нервы, будоражить воспоминания, делать вас слабым.

А что происходит, если вы подчиняетесь предложению партнера, и быстро делаете шаг назад?

Часто партнер сам не успевает отступить и оказывается в щели между пространствами.

Но это обычно происходит тогда, когда расставание было его щипцами или попыткой “пики”, скалкой.

Потом подробней обсудим разные метаморфозы.

Если партнер обдумал свое решение или давно уже сделал шаг назад, или вступил уже в другие отношения, он никуда не падает, но потеряв с вами связь при вашем правильном ходе, он тоже начинает шататься, сомневаться и даже сожалеть.

Вот почему первые попытки камбэка, пинги или предложения дружбы часто начинаются почти сразу после расставания.

Если вы согласились с решением партнера, но мысленно продолжаете держаться за отношения, которые прекратились, для вас это будет сигналом шагнуть в ту самую пропасть.

Вот почему нужно сделать шаг назад и не залипать мыслями на камбэке, а все сожаления и сомнения бывшего партнера рассматривать как его шатания, его чувство вины, жалости к вам и прочий мусор.

Обратите внимание, этот мусор хоть и мусор, но при открытом гештальте (и незакрытой хлеборезке) опасен для вас.

Это может провоцировать вас на обратные шаги и падение в яму или на щипцы.

Например, человек, который вас бросил, пишет вам, что он очень за вас переживает.

В каком случае ваше молчание в границах, а в каком случае станет щипцами?

Кто готов попробовать это объяснить?

Как избежать щипцов в случае пингов и шагов бывшего партнера?

Как правильно реагировать?

И еще один очень важный момент.

Для стратегии “послали – иди” партнер должен быть настоящим инициатором расставания.

Настоящий инициатор – это человек, чье решение спонтанно, чья воля свободна.

Бывает, что виновник – вы, за вами большой косяк, и инициатива партнера вынужденная.

Бывает, что фактический инициатор – вы, а партнер – инициатор формальный.

В этом случае вы можете остаться с хвостом в поле, решив, что вас послали и надо молча идти.

Большой хвост может надолго заблокировать ваше поле, а при большой СЗ партнера хвост может оказаться большим.

Общие правила в таких ситуациях сложно выводить, необходимо видеть контекст.

Позже я постараюсь дать вам возможность рассуждать в разных контекстах.

А пока сами попробуйте привести конкретные примеры, когда инициатива расставания формальна.

Как быть?

Эти случаи надо отличать от тех, когда ваш косяк вам мерещится, либо когда он такой мелкий, что партнер его использует как повод.

Как быть в таком случае?

А в каком случае можно сказать на прощанье о своей любви?

Давайте попробуем начать обсуждать разные варианты “послали – иди”, как самые простые случаи экологичного расставания. Они тоже совсем не просты, если вы пока рыба.

А потом перейдем к камбэку.

Я когда-то начала с камбэка свой блог, потому что это достаточно яркий пример полевых процессов.

Но очень важно рассматривать изучение камбэка сейчас именно как пример полевого вихря, а не как возможность вернуть человека себе против его воли.

Что происходит в последнем случае?