Ксения Раппопорт, Ксения Собчак, Константин Богомолов и другие гости гала-вечера Еврейского музея

Главная идея, которой был посвящен шестой гала-вечер эндаумент-фонда Еврейского музея и центра толерантности, – это “точки соприкосновения”, то есть ценности, которые объединяют партнеров, попечителей, спонсоров и посетителей музея. Мероприятие, которое вела актриса театра и кино Ксения Раппопорт, состоялось в концертном зале Барвиха Luxury Village. Специальным спикером вечера стал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Гостями гала-вечера, прошедшего при поддержке Mercury, стали Ксения Собчак и Константин Богомолов, Сергей Капков, Мария Миронова, Ольга Свиблова, Марина и Виктор Лошак, Марк Гарбер, Александр Журбин, Ирина Гинзбург, Игорь Бутман, Александр Шенкман, Александр Шусторович, Анатолий Белый, Инесса Москвичева и многие другие. А также представители иностранных дипмиссий в России.

Ксения Раппопорт Ксения Собчак и Константин Богомолов

Преследуя основную цель мероприятия – повышение международного имиджа Еврейского музея и Центра толерантности и привлечение общественного внимания к идее толерантности и проблемам ксенофобии –на гала-вечере обсудили просветительские задачи Еврейского музея и перспективы его развития, а также рассказали об успехах фонда за прошедший год.

Александр Борода, Герман Греф, Лен Блаватник, Виктор ВексельбергГерман Греф, Александр Борода (генеральный директор Еврейского музея) и Вадим Мошкович (председатель совета директоров компании “Русарго”) приняли участие в публичной дискуссии “Новые подходы к образованию во имя будущего”. Под финал вечера на сцену вышли Евгений Хавтан и группа “Браво”, чтобы исполнить свои лучшие песни.

Инесса Москвичев, Анатолий Белый и Мария Миронова

Ольга Свиблова Александр Журбин и Ирина Гинзбург Марк Гарбер

Игорь Бутман и Александр Шенкман

Сергей Капков, Марина Лошак, Виктор Лошак

Елизавета Беркович и Елена Проничева

Группа “Браво”