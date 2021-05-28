 

Маргарита Мамун, Нино Нинидзе, Дмитрий Шепелев и другие на вечеринке GQ в Москве

28.05.2021, 19:22, Разное
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В минувший четверг, 27 мая, в столичном Императорском яхт-клубе на Берсеневской набережной собрались десятки гостей, чтобы поздравить номинантов 12-ой премии GQ Men of the Year — 2021, которая состоится этой осенью. Со вчерашнего дня началось масштабное онлайн-голосование.

Не смогли пройти мимо это мероприятие Иляна Эрднеева, Антон Лапенко, Дина Саева, Валентин Юдашкин, Александр Раппопорт, Влад Лисовец, Александра Ревенко, Андрей Бурковский, Полина Аскери, Дмитрий Шепелев, Нино Нинидзе, Евгений Чебатков, Мария Погребняк, Марк Тишман, Маргарита Мамун, и ногие-многие другие.

Открыло вечер выступление музыкальной группы Dabro. Затем на сцену вышли главный редактор GQ Игорь Гаранин и коммерческий директор Мария Брайнис, которые огласили список номинантов 2021 года. Далее на сцену поднялся Валерий Сюткин, который дал полноценный концерт. Завершилась вечеринка танцами под DJ-сет Алексея Миронова.

Марк ТишманАлександра РевенкоВалерий СюткинВалерий и Марина ЮдашкиныМарк БогатыревНино НинидзеМаргарита МамунЯсмина Муратович

Полина АскериАнастасия ЗадоринаВлад ЛисовецДмитрий ШепелевДмитрий Бурковский с женойРената Пиотровски



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