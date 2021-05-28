Для приятного запаха во всем доме: копеечный домашний рецепт освежителя

Иногда в доме возникает неприятный запах. Например, когда в ванной остаются влажные полотенца. Спортивные сумки, лотки домашних животных и мебель, на которую было что-то пролито, – все это может начать вонять. Можно, конечно, пользоваться освежителем воздуха, но он спасает только на время, а всей проблемы не решает.

Освежители воздуха в баллончиках могут быть небезопасны

К тому же эти спреи могут быть небезопасны. Вот некоторые из предупреждений, указанных в инструкции освежителя воздуха:

Тщательно вымойте руки после обработки.Спрей может быть токсичен для рыб и других водных организмов.Хранить его следует в хорошо проветриваемом помещении, а использовать при достаточной циркуляции воздуха.

Учитывая, что освежители воздуха используются в ванных комнатах без хорошего потока воздуха, можно сделать вывод, что вред здоровью может быть нанесен существенный.

Летучие органические соединения (ЛОС) содержатся в таких продуктах, как обычные освежители воздуха. Эти токсины могут вызывать головные боли и раздражение после всего одного использования, но также приводят к повреждению мозга (среди прочего) в долгосрочной перспективе. ЛОС составляют колоссальные 50 % спрея.

Домашний освежитель воздуха

Самодельный освежитель воздуха быстро избавляет от неприятных запахов без побочных эффектов. В нем используются эфирные масла, которые потрясающе пахнут.

Домашний спрей-освежитель обладает ароматерапевтическими свойствами, которые улучшают настроение и укрепляют здоровье:

Эфирное масло лаванды обеспечивает качественный сон.Ветивер может оказывать успокаивающее воздействие.Мята освежает, стимулирует концентрацию и обостряет эрудицию.

Рецепт домашнего освежителя воздуха

Нам понадобятся такие ингредиенты:

1 столовая ложка гамамелиса или водки.15-30 капель эфирного масла по выбору (например, 15 капель бергамота и по 5 капель лаванды и мяты).Дистиллированная вода.1,5 чайной ложки пищевой соды.Распылитель.

Инструкция по приготовлению

Для того чтобы приготовить домашний освежитель воздуха, следуйте инструкции:

Налейте водку в бутылку. Добавьте эфирные масла и аккуратно перемешайте.Добавьте пищевую соду и заполните бутылку до конца водой.Осторожно встряхивайте, пока пищевая сода не растворится.Обильно распылите в воздухе, чтобы избавиться от неприятных запахов.

Важно обратить внимание, что спрей может испачкать некоторые ткани. Перед опрыскиванием материала проведите тест.