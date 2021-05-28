Пять вещей, которые европейки не любят носить, а русские обожают

Нашего человека видно издалека. Манера одеваться подскажет, что вы выходец из СНГ. Некоторые вещи не слишком популярны у европеек. Зато наши дамы их обожают. В этой статье мы расскажем о пяти вещах, которые с головой выдадут ваше происхождение.

Огромный логотип (чаще на подделке)

Наши дамы обожают логотипы. Правда, лого часто красуется не на брендовых вещах, а на китайских подделках. Европейки предпочитают более сдержанную одежду без обилия лого.

Туфли на высоком каблуке

Наши женщины часто ассоциируют женственность с высоченными каблуками. Хоть в обуви на высоченной шпильке и трудно ходить целый день, красота требует жертв. Европейки на такие жертвы во имя красоты и моды не согласны и надевают обувь на высоком каблуке только ради торжественного случая.

Мини-юбка в минус 20

Холода – это не преграда, если наша женщина захочет продемонстрировать свои ножки в мини-юбке. Да, в Европе тоже носят короткие юбки. Но только в теплую погоду.

Вещи в обтяжку

Наши модницы обожают одежду, которая соблазнительно обтягивает фигуру. Однако чаще всего вещи в обтяжку выглядят так, будто они чересчур малы. Европейки предпочитают вещи по размеру или оверсайз.

Блестки, пайетки, камушки

По мнению русских женщин, чем больше декора, тем лучше. В гардеробе европеек практически нет вещей с блестящим декором.