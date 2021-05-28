ЕС рассмотрит Условия использования TikTok после жалоб на безопасность детей

У TikTok есть месяц, чтобы отреагировать на опасения, высказанные европейскими агентствами по защите прав потребителей в начале этого года, заявили сегодня законодатели ЕС.

Комиссия начала то, что она назвала «официальным диалогом» с платформой обмена видео по ее коммерческой практике и политике.

Области, вызывающие особую озабоченность, включают скрытый маркетинг, агрессивные рекламные методы, нацеленные на детей, и определенные договорные условия в политике TikTok, которые, по мнению Комиссии, могут считаться вводящими в заблуждение и сбивающими с толку для потребителей.

Комментируя заявление, комиссар юстиции Дидье Рейндерс добавил: «Текущая пандемия еще больше ускорила цифровизацию. Это открыло новые возможности, но также создало новые риски, особенно для уязвимых потребителей. В Европейском Союзе запрещено нацеливать детей и несовершеннолетних с помощью замаскированной рекламы, такой как баннеры в видеороликах. Диалог, который мы запускаем сегодня, должен поддержать TikTok в соблюдении правил ЕС по защите потребителей ».

Предыстория этого заключается в том, что еще в феврале Европейская организация потребителей (BEUC) отправила в Комиссию отчет, в котором описывался ряд политик и практик TikTok, в том числе несправедливые условия и практика авторского права. Он также отметил риск того, что дети будут подвержены несоответствующему контенту на платформе, и обвинил TikTok в вводящих в заблуждение методах обработки данных и конфиденциальности.

Примерно в то же время потребительские организации в 15 странах ЕС подали жалобы, призывая эти национальные власти расследовать действия гиганта социальных сетей.

Многосторонние действия ЕС означают, что TikTok не только заставляет Комиссию рассматривать детали его мелкого шрифта, но и сталкивается с вопросами со стороны сети национальных органов по защите прав потребителей, которую совместно возглавляют Шведское агентство по защите прав потребителей и Ирландское агентство по конкуренции Комиссия по защите прав потребителей (которая занимается вопросами конфиденциальности, связанными с платформой).

Тем не менее, BEUC поинтересовался, почему Комиссия до сих пор не запустила официальную процедуру принудительного исполнения.

«Мы надеемся, что власти будут настаивать на своем в этом «диалоге», который, как мы понимаем, еще не является официальным запуском исполнительной процедуры. Это должно привести к хорошим результатам для потребителей, решив все вопросы, поднятые BEUC. BEUC также надеется, что с ней проконсультируются до достижения соглашения », — сказал нам представитель организации.

TikTok отправил нам заявление о действиях Комиссии, приписываемых ее директору по государственной политике Кэролайн Грир:



«В рамках нашего постоянного взаимодействия с регулирующими органами и другими внешними заинтересованными сторонами по таким вопросам, как защита потребителей и прозрачность, мы участвуем в диалоге с Ирландской комиссией по защите прав потребителей и Шведским агентством по защите прав потребителей и с нетерпением ждем обсуждения уже принятых нами мер. введен. Кроме того, мы предприняли ряд шагов для защиты наших молодых пользователей, в том числе по умолчанию сделали все учетные записи младше 16 лет приватными и отключили их доступ к прямым сообщениям. Кроме того, пользователи младше 18 лет не могут покупать, отправлять или получать виртуальные подарки, и у нас есть строгие правила, запрещающие рекламу, напрямую обращающуюся к лицам, не достигшим возраста цифрового согласия ».

Компания сообщила нам, что использует проверку возраста для персонализированной рекламы — заявив, что пользователи должны подтвердить, что им исполнилось 13 лет, чтобы получать эту рекламу; а также старше возраста цифрового согласия в соответствующей стране ЕС; а также согласие на получение целевой рекламы.

Однако технология проверки возраста TikTok и раньше подвергалась критике как слабая, а недавние меры по обеспечению безопасности детей, предпринятые итальянским национальным агентством по защите данных, привели к тому, что TikTok пришлось пообещать усилить процессы проверки возраста в стране.

Правоприменительные меры Италии также привели к тому, что TikTok удалил более 500000 учетных записей, подозреваемых в принадлежности пользователей младше 13 лет в начале этого месяца, что вызвало дополнительные вопросы о том, действительно ли он может утверждать, что дети младше 13 лет обычно не видят таргетированную рекламу на его платформе.

В дополнительных комментариях, которые он прислал нам, TikTok утверждал, что имеет четкую маркировку спонсируемого контента. Но он также отметил, что в последнее время были внесены некоторые изменения, такие как переключение метки, которую он применяет к видеорекламе, с «спонсируемой» на «рекламную», чтобы сделать ее более понятной.

Он также сообщил, что работает над переключателем, который направлен на то, чтобы сделать пользователям более понятными, когда они могут подвергаться рекламе со стороны других пользователей, позволяя последним пользователям явно раскрывать, что их контент содержит рекламу.

TikTok сообщил, что инструмент в настоящее время находится на стадии бета-тестирования в Европе, но он планирует перейти к общедоступности этим летом, а также внесет поправки в свои Условия использования, чтобы пользователи использовали этот переключатель всякий раз, когда их контент содержит рекламу. (Но без надлежащего правоприменения это может закончиться еще одной недооцененной и легко используемой настройкой.)

Компания недавно объявила о создании центра прозрачности в Европе, что, по всей видимости, направлено на то, чтобы противостоять некоторым опасениям, высказываемым в отношении ее бизнеса в регионе, а также подготовить ее к усилению надзора, которое будет применяться ко всем работающим цифровым платформам. в ЕС — поскольку блок работает над обновлением своей цифровой сводки правил.