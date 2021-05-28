 

Компания AMD готовит к выпуску 128-ядерные процессоры

28.05.2021, 19:10, Новости дня
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Эксперты отмечают, что компания AMD значительно оторвалась от своего главного конкурента в производстве процессоров. Там уже разработан и практически готов к презентации 128-ядерный чип.

В то же самое время, Intel сумел лишь «добраться» до показателя 56 ядер в своем новом процессоре, уточняют эксперты.

Новая продукция AMD действительно открывает новые перспективы. Что вы скажете о 500 Мб кэш-памяти? Кажется, еще недавно такому показателю мы удивлялись, если он появлялся в описании жесткого диска. Впрочем, пока на рынок выйдет 128-ядерный процессор, тот же производитель представит переходные модели чипов с 64 и 96 ядрами, о чем свидетельствуют источники в самой компании AMD.



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