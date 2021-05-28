Американские журналисты встревожились появлением у России нового “разрушителя городов”

В американских СМИ появились тревожные публикации о будущем страны. Журналисты всевозможных изданий США выражают в них беспокойство, что РФ скоро может отправить в море орудия-«разрушители городов».

Развитие военного сектора Российской Федерации вызывает на Западе настоящую бурю эмоций. Так, авторитетное американское издание The National Interest недавно опубликовало статью о разработке новой современной российской субмарине. На ее вооружении состоят баллистические ракеты, сейчас подлодка уже готова к выходу в море в любой момент.

Лодка класса «Борей» была создана усилиями специалистов конструкторского бюро «Рубин». Несмотря на то, что заложена субмарина была в середине 2014 года, из-за проблем со снабжением она была достроена только в минувшем году. Летом 2020 года ее спустили на воду, а буквально через месяц-два начнут ее ходовые испытания. Кроме того, в середине лета текущего года будет спущена на море для проведения тестов подлодка «Князь Олег». Возможной датой ее поступления на вооружение станет день ВМФ России, однако, по предположению американцев, этот срок сместят на более позднее время.

При этом все испытания проводят с испытательным пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Булава», находящемся в Баренцевом море. Четвертое поколение атомных подводных лодок РФ, представленное ракетоносными подводными крейсерами, может стать для США настоящим «разрушителем городов» и непреодолимой опасностью. Основной задачей субмарин типа «Борей» является именно уничтожение крупных объектов противника, причем выполняет свою цель субмарина даже в случае невозможности задействования других ядерных сил.

Источник: politros.com