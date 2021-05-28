Уфолог рассказал об использовании США НЛО для усиления армии против России

Известный уфолог Юрий Сенькин пояснил о том, как власти США используют тему НЛО в политических вопросах. По мнению эксперта, за счет инопланетян и их визитов на Землю Белый дом усиливает американскую армию для войны против России.

Инопланетяне и неопознанные летающие объекты давно интересуют многих как в России, так и за рубежом. Для США эта тема особенно актуальна после Розуэльского инцидента в 1947 году. С тех пор американцы уверены в том, что у властей страны есть какие-то неизвестные больше никому технологии и вооружения. Уфолог Юрий Сенькин объяснил, как Вашингтон используют информацию об НЛО в противостоянии с Россией.

Постоянно появляющиеся публикации об НЛО являются обычными вбросами, убежден эксперт. Их целью является добиться увеличения финансирования Министерства обороны. Новые материалы, попавшие в публичное пространство, и вызванная ими волна нового интереса к якобы имеющим место отношениям американских политиков высшего эшелона с инопланетянами, появилась не случайно. Таким шагом Пентагон отвечает на появление у РФ гиперзвукового оружия. Белый дом попросту боится, что у Москвы появится сверхсовременные орудия ранее, чем у других.

Также разговоры в правительстве об НЛО и внеземных цивилизациях позволяют добиваться увеличения оборонного бюджета страны. Подобные публикации, то и дело появляющиеся в СМИ США, пугают граждан страны и заставляют их верить в целесообразность все более увеличивающихся трат на вооруженные силы. Далее, уверен Сенькин, в Белом доме будут настаивать на новых увеличениях финансирования для космического направления ВВС США. Например, на Капитолийских холмах могут выступить с предложением о построении новой станции на лунной орбите. Однако на самом деле все выделенные деньги пойдут в карманы частным коммерческим проектам и денежную помощь военнослужащим.

Источник: actualnews.org