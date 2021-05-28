 

Учеными определен наиболее опасный штамм коронавируса

28.05.2021, 19:04, Разное
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Уже не секрет, что мутировавший SARS-CoV-2 в каждом последующем из своих проявлений становится гораздо более опасным, чем предыдущий. Ученые из Германии сформировали исследовательскую группу, которой удалось определить штамм COVID-19, представляющий сегодня наибольшую опасность. Отчеты по результатам исследований опубликовал научный журнал Nature Communications.
В то время пока человечество ведет борьбу с коронавирусом, он в свою очередь также борется за свое выживание, и пока, стоит заметить, весьма успешно. Мутируя, вирус изменяет поверхностные белки, тем самым все лучше приспосабливается и становится еще более опасным. Исходя из данных, представленных специалистами Института естественных наук и медицины в Ройтлингене совместно с экспертами университетской клиники Тюбингена, сейчас южноафриканская разновидность COVID-19 считается наиболее опасной.

Они считают, что результат эффективного иммунного ответа на коронавирус может быть из антител, которые возникли или посредством вакцинации, или после перенесенной болезни. Исследователи разработали тест на антитела, которым определяется иммунный ответ из образцов слюны и сыворотки привитых пациентов, как инфицированных прежде, так и не инфицированных.

В результате выяснилось, что антитела, которые выработались против южноафриканской разновидности, имеют гораздо меньшую эффективность. На данный момент эксперты пытаются выяснить, как сильно эта мутация может снижать защитный эффект. В дальнейшем исследователи продолжат вести исследования в этом направлении.

Источник: ufatime.ru



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