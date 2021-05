Регулятор разрешил в ЕС вакцинацию подростков препаратом от Pfizer/BioNTech

“Комитет ЕМА по лекарственным средствам (CHMP) сегодня одобрил заявку на расширение использования вакцины Pfizer/BioNTech (Comirnaty) для детей в возрасте от 12 до 15 лет”, – говорится в сообщении.

EMA’s human medicines committee #CHMP has today approved an application to extend the use of the Pfizer/BioNTech #COVID19vaccine (Comirnaty) to include children aged 12 to 15. #EMAPresser

— EU Medicines Agency (@EMA_News) May 28, 2021

Как отмечается на сайте ЕМА, подростки будут вакцинироваться так же, как и взрослые. Препарат от COVID-19 будут вводить в виде двух доз с интервалом в три недели.

Как подчеркнули в EMA, вакцина против коронавируса Comirnaty показала 100% эффективность в исследовании, в котором приняли участие 2260 детей в возрасте 12–15 лет. В то же время в агентстве добавили, что этот показатель может составлять от 75% до 100%.

“Наиболее частые побочные эффекты у подростков аналогичны побочным эффектам у людей в возрасте 16 лет и старше. Они включают боль в месте инъекции, усталость, головную боль, боль в мышцах и суставах, озноб и жар. Эти эффекты обычно легкие или умеренные и улучшаются в течение нескольких дней после вакцинации”, – рассказали в ЕМА.

CHMP пришел к выводу, что преимущества Comirnaty в возрастной группе от 12 до 15 лет превышают риски.

Контекст:

31 марта Pfizer и BioNTech заявили о 100% эффективности своей вакцины от COVID-19 для подростков 12–15 лет. Применение препарата для этой возрастной категории первой в мире одобрила Канада, а позже – США, где началась иммунизация против коронавируса подростков.

Вакцина производства Pfizer/BioNTech стала первой, которую одобрила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Ее зарегистрировали и применяют в ряде стран, в частности в Великобритании, Канаде, США, Швеции, Швейцарии, Евросоюзе, Израиле.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

