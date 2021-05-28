 

На трассе Мариуполь – Донецк сегодня покажут пьесу “Дорога домой”

28.05.2021, 19:02, Новости дня
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В релизе сказано, что это уникальное событие, которое больше никогда не будут повторять.

Среди элементов перформанса – масштабная металлическая инсталляция на мосту, театрально-перформативное сопровождение и музыкальное выступление украинской группы DakhaBrakha. 

“Дорога домой” является рефлексией на актуальную сегодня тему для Украины, особенно восточного региона. Акцент – тема мира”, – отметили в горсовете. 

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко добавил, что в Украине сейчас “реконструируются дороги, но главная дорога, которую мы строим уже шесть лет, – не из бетона и асфальта”.

“Это ментальная дорога домой – в Украину. Мы строим ее через развитие Мариуполя, через масштабные проекты, которые реализуются в нашем городе у моря. В этом мы видим миссию Мариуполя – быть витриной возрожденного украинского Донбасса. Мы боремся за возвращение людей. И наше главное и единственное оружие в этой борьбе – развитие”, – добавил он. 

Трансляция перформанса будет вестись на канале OpenTheatre в YouTube. Начало – в 20.30. 

ВИДЕОВидео: OpenTheatre / YouTube


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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