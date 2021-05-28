Ходорковский: Лукашенко и его спецслужбы не умеют пользоваться техникой. Их операция по задержанию Протасевича выполнена топорно

Мы все понимаем, что сумасшедший белорусский диктатор захватил пассажирский самолет, чтобы арестовать оппозиционного журналиста. Но понимать – это одно, а точно знать – совершенно другое.

Сам Лукашенко упорно двигает версию об угрозе взрыва на борту самолета.

Топорно выполненная операция “Прикрытие” создана лишь для того, чтобы выживший из ума диктатор смог захватить – и кого! – оппозиционного журналиста. И при этом совершив факт воздушного пиратства и подвергнув опасности сотни людей.

Белорусский диктатор и его спецслужбы не умеют пользоваться техникой. Лукашенко заявил, что е-мейл от солдат ХАМАС пришел из Швейцарии и все мы должны предпринять максимум усилий, чтобы вытащить ребят.

Сумасшедшим диктаторам не место в Европе в XXI веке. Слишком это опасно для всех. И я сейчас не только о Лукашенко говорю.

Источник: Ходорковский LIVE / YouTube

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