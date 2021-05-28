В МИД Украины сообщили о смерти бывшего главы Службы внешней разведки Гвоздя в Египте

“По имеющейся информации, 28 мая по время дайвинга на египетском курорте Дахаб экс-руководителю Службы внешней разведки Украины Виктору Гвоздю стало плохо”, – говорится в сообщении.

В МИД отметили, что спасатели подняли тело Гвоздя на поверхность воды уже без признаков жизни, до приезда скорой помощи ему делали сердечно-легочную реанимацию.

“В то же время, несмотря на проведенные во время экстренной госпитализации интенсивные реанимационные меры, медики констатировали его смерть. Посольство Украины в Египте взаимодействует с египетской стороной для выяснения точной причины смерти, поддерживает связь с родными”, – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал источник интернет-издания “ГОРДОН”, инцидент произошел примерно в 11.00 вблизи города Дахаб (80 км от Шарм-эль-Шейха). По предварительной информации, Гвоздь с женой отдыхали в отеле Jaz Dahabeya Dahab.

Контекст:

Виктор Гвоздь родился в 1959 году в Тернопольской области.

Главой СВР его назначил тогдашний и.о. президента Украины Александр Турчинов 27 февраля 2014 года. Через два года – 29 апреля 2016-го – пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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