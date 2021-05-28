 

“Кайфовая”, “С годами только лучше”. Каменских восхитила поклонников новым образом с обнажающим грудь декольте

28.05.2021, 19:02, Новости дня
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На заглавном фото Каменских позирует, сидя на кубе с широко расставленными ногами. На других фото артистка запечатлена стоя.

Певица оставила публикацию без текстового комментариев, поставив смайл в виде бокала, что, вероятно, символизирует название ее новой песни “Красное вино”, презентация которой состоялась 21 мая. 

“Красотка. С годами только лучше”, – оценили новый образ артистки фолловеры.

“Кайфовая”, – прокомментировали снимки подписчики.

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Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

С 2006-го по 2017 год Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в составе дуэта “Потап и Настя”.

В конце 2017-го артисты сообщили о распаде группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK, а в мае 2019 года вышла замуж за Потапа. Сейчас он является автором слов и музыки части песен из ее сольного репертуара.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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