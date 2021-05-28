Мнение: Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи

В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко.

Лукашенко на камеры жаловался на давление на Белоруссию и благодарил Россию за поддержку.

Путин снова (как и МИД РФ) провел прямую параллель между посадкой самолетам с Протасевичем и посадкой самолета Эво Моралеса.

Все существенное как обычно осталось за кадром.



Относительно чемоданчика, то как утверждает Лукашенко, в нем он привез какие-то документы, которые собирается показать Путину.

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