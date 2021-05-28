Мнение: Переговоры Лукашенко и Путина в Сочи
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В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко.
Лукашенко на камеры жаловался на давление на Белоруссию и благодарил Россию за поддержку.
Путин снова (как и МИД РФ) провел прямую параллель между посадкой самолетам с Протасевичем и посадкой самолета Эво Моралеса.
Все существенное как обычно осталось за кадром.
Относительно чемоданчика, то как утверждает Лукашенко, в нем он привез какие-то документы, которые собирается показать Путину.
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Источник: Colonel Cassad
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