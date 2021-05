Мнение: Воздушный путь

1 мая в известном и одном из самых авторитетных журналов «Ланцет» была опубликована статья под названием «Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2» – «Десять причин в поддержку гипотезы о распространении SARS-CoV-2 воздушным путем».

Суть статьи и смысл сделанных выводов заключаются в том, что коронавирус специфичен тем, что распространяется не воздушно-капельным путем, как считалось ранее, а воздушным. И это принципиальная и ключевая разница. Для воздушно-капельного пути распространения важно наличие мокрых выделений больного человека, которые оседают на поверхностях и распространяются вблизи него. Как только капли жидкости, содержащей вирус, высыхают, вирус очень быстро перестает представлять угрозу. В определенной мере маски и изоляция больных решают проблему распространения вируса. А вот воздушный путь распространения означает, что вирус вполне жизнеспособен и без капель жидкости, он просто существует в воздухе. И человек заражается потому, что дышит. И если нас можно штрафовать за отсутствие маски, то запретить дышать невозможно. Даже в теории. А значит — этот вирус существует вне зависимости от любых полицейских, административных и медицинских мер борьбы с ним.

Понятно, почему статья была проигнорирована, хотя она имеет первостепенное значение. Власти всех стран, приняв стратегию борьбы с ковидом именно в полицейско-террористическом ключе, в случае принятия этой статьи в качестве руководства к действию, должны отказаться от калечащих карантинных мероприятий просто по причине их недееспособности. Если вирус вокруг нас, и существует вне зависимости от всех режимов, а средства изоляции от такого вируса делают понятие не просто нормальная жизнь, а и вообще жизнь бессмысленными — мы не можем ходить в костюмах высшей биологической защиты всю жизнь. Тем более бессмысленными становятся маски, перчатки и безумные ограничения всего и всех.

Мало того — вакцинация тоже не является ни панацеей, ни решением. Она повышает шансы организма, но это неточно. А вот побочные эффекты и осложения, которые в силу скорости создания вакцин просто не могли быть исследованы — они-то как раз в наличии. И уже известная статистика вполне убедительно об этом говорит. То, что у российских вакцин побочка не зафиксирована, говорит скорее о недобросовестности российских медицинских властей, чем о качествах этих субстанций.

Раз всё это так, то на первый план выходит принципиально иная, и, кстати, более разумная во всех смыслах стратегия борьбы: повышение индивидуального здоровья конкретного человека. И да, даже в этом случае гарантий нет, так как мы (вообще-то говоря) все смертны. Мы живем, болеем и умираем. Но это совершенно не повод загонять все человечество в гетто, причем без каких-либо вменяемых гарантий.

Ковид — это теперь надолго. Не навсегда, конечно, так как пройдет время — и он уступит место каком-нибудь новому заболеванию. Но нам стоит понять, что мы будем жить при нём, как жили ранее при гриппе. Да, грипп тоже не подарок, от него умирало достаточно много людей, но это всё входило в понятие нормальность.

Проблема, видимо, не в медицинской части всей этой истории. Под вывеской ковида и борьбы с ним решаются предельно далекие от здоровья людей задачи. И именно поэтому в принудительном порядке ломается любой здравый смысл, активно работает самая примитивная пропаганда, ориентированная на создание атмосферы страха и ужаса (что само по себе позволяет трактовать это как террор). Вот это — более разумное объяснение происходящему. Хотя бы потому, что все остальное — существенно менее разумно.

