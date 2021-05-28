Мнение: Полёт из Лондона в Токио, последствия закрытого неба и самые загруженные авиамаршруты

1. К вопросу об авиаперевозках и закрытии воздушного пространства. Не все в курсе, что через территорию Россию идёт большое количество авиамаршрутов между Европой, с одной стороны, и Японией и Китаем, с другой стороны. Что интересно, в силу сферической формы Земли самый короткий путь между Дальним Востоком и Европой проходит через российскую Арктику:

https://zen.yandex.ru/media/show_me_world/pochemu-iaponskie-i-kitaiskie-samolety-letaiut-v-evropu-cherez-rossiiskuiu-arktiku-609392cac235fb60b61d23f6

Воздушный путь охватывает Японское море, Приморский край, огромную Якутию, Ямал, Архангельскую область. По этой траектории летают такие самолеты, как Токио-Лондон, Токио-Франкфурт, Токио-Хельсинки. Через Сибирь также летают самолеты из Китая (к примеру, Шанхай-Мадрид). Еще севернее летит самолет из Осаки в Амстердам. <…>

Кстати, уникален этот маршрут для России тем, что наша страна получает за каждый пролет над Сибирью компенсацию, т.к. иностранные компании экономят неплохие деньги (около $80 тысяч) и время (до 5 часов), пролетая над Сибирью. Поэтому им выгоднее заплатить России компенсацию в $50-60 тысяч за пролет туда и обратно. В год Россия может заработать на таком роялти несколько сотен миллионов рублей, а то и миллиард.

2. А вот, что было бы, если Россия и Китай одновременно закрыли бы своё воздушное пространство для европейских авиакомпаний. Тогда лететь из Лондона в Токио пришлось бы через Аляску, с пересадкой/дозаправкой в Анкоридже:

https://twitter.com/akarlin88/status/1397342617252270085

Очевидно, такой обход был бы заметно дороже, неудобнее и небезопаснее.

3. Авиамаршрут из Москвы в южные регионы России попал в число самых загруженных в мире. Россия сумела намного опередить даже самый загруженный американский маршрут:

https://lenta.ru/news/2021/05/26/vsenapoluostrov/

Авиамаршрут из Москвы в крымский курортный город Симферополь оказался в списке самых загруженных в мире. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании OAG, которая провела анализ емкости кресел на внутренних направлениях разных стран. Данные опубликованы на сайте Ассоциации туроператоров России.

Уточняется, что первое место по объемам перевозок в мае текущего года занял рейс из Чеджу в Сеул (1,5 миллиона кресел за месяц), на второе место попал вьетнамский маршрут Ханой — Хошимин (947 тысяч кресел), а на третье — перелет из Пекина в Шанхай (769 тысяч кресел).

При этом два российских внутренних авиамаршрута в Крым из Москвы (из Домодедово и Шереметьево в Симферополь) также оказались среди самых загруженных в мае.

Так, на рейсах из Москвы в Симферополь суммарная емкость кресел составила 482,7 тысячи (285,5 тысячи кресел из Домодедово и 197,2 тысячи кресел из Шереметьево). Для сравнения аналитики привели в пример занявший первое место по загруженности в США маршрут — на рейсах из Атланты в Форт-Лодердейл было занято 250,8 тысячи кресел.

Похоже, слухи об упадке нашей авиаотрасли и туризма на юге России несколько преувеличены.