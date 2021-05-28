Видео: РФ запрещает палочки и трубочки
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Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о грядущем запрете ряда пластиковых изделий на территории России, поправки в законодательство уже готовятся. Вне закона, к примеру, окажутся ватные палочки, соломинки для коктейлей и одноразовая посуда. Зачем это нужно и к чему приведет?
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твердые бытовые отходы
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Дмитрий Бавырин
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пластик
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Грета Тунберг
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