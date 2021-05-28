 

Видео: РФ запрещает палочки и трубочки

28.05.2021, 18:36, Новости дня
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Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила о грядущем запрете ряда пластиковых изделий на территории России, поправки в законодательство уже готовятся. Вне закона, к примеру, окажутся ватные палочки, соломинки для коктейлей и одноразовая посуда. Зачем это нужно и к чему приведет?

Теги: 

экология
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мусор
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твердые бытовые отходы
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Дмитрий Бавырин
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пластик
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Грета Тунберг



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