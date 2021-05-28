 

Власти Пермского края рассчитывают возродить судоходство по Каме

28.05.2021, 18:36, Новости дня
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Программа «Оздоровление реки Кама», которая может стать частью национального проекта «Экология», позволит возродить судоходство в Пермском крае, рассказал министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Дмитрий Беланович, выступая на IX Невском международном экологическом конгрессе.

Ранее правительство Пермского края выступило с инициативой объединить пять субъектов Российской Федерации для разработки нового подпроекта реабилитации реки Камы. Подготовку необходимых проектных документов и обоснования экономической целесообразности планируется завершить до 2024 года и непосредственно с 2024 года возможен переход к реализации проекта, передает ТАСС.

«Мы говорим, что проведение дноуглубительных работ и руслорегулирования важно для возрождения пассажирского и грузового судоходства, которое фактически утрачено сегодня на реках», – отметил Беланович.

Министр также утверждает, что проект «Оздоровление Волги» не учитывает особенности реки Камы, бассейн которой подвержен серьезным антропогенным негативным нагрузкам. В результате чего весь комплекс мероприятий по очищению Волги может сойти на нет.

В министерстве природных ресурсов Пермского края, к 2024 году планируется провести технический аудит состояния очистных сооружений и сетей водоотведения и ливневых сетей. Также в акватории реки будет составлен список затонувших судов и будет проведена инвентаризация объектов накопленного вреда. Будут подготовлены проекты по дноуглублению и расчистке реки.

Река Кама протекает по пяти субъектам РФ – Пермскому краю, Кировской области, а также республикам Башкирия, Удмуртия и Татарстан.



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