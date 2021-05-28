Мнение: Судьба фабрикантов

Мосгорсуд вынес суровые приговоры оборотням из полиции, пытавшимся сфабриковать уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова.

Фигурантов дела признали виновными в том, что они «намеревались улучшить свои трудовые показатели и сфальсифицировали доказательства» против журналиста, подбросив ему наркотики.

Экс-начальника отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УВД по Западному округу столицы Игоря Ляховца приговорили к 12 годам колонии общего режима и лишили звания подполковника полиции. Его бывших подчиненных Максима Уметбаева, Акбара Сергалиева и Романа Феофанова приговорили к 8 годам колонии общего режима, а Дениса Коновалова — к 5 годам колонии общего режима. Всех осужденных также лишили офицерских званий.

Интересно, сколько еще в стране подобных оборотней, промышляющих фабрикацией уголовных дел? Кто-нибудь из них вздрогнет, узнав, что подполковника полиции Игоря Ляховца лишили звания и отправили в колонию на 12 лет? Или Ляховец и его подчиненные были последними оборотнями в МВД?

И еще мне интересен ответ на вопрос, который еще в июне 2019 года, вскоре после провокации в отношении Ивана Голунова озвучила Слава Торошина: «У меня остался только один вопрос: почему все это происходило во время работы главной всероссийской витрины — питерского форума? Рухнула ли бы отечественная Фемида, если бы фейковые фото нарколаборатории в квартире журналиста предали огласке через несколько дней? Что за неведомый автор создал талантливейший сценарий: Голунов против ПМЭФ? Мудрый Кадыров так прямо и сказал: раздули Голунова, чтобы затмить потрясающие итоги форума. А ведь на форуме блистал лично Путин. Он был весел, активен, красноречив. Впервые заговорил о Зеленском. Легко рождал эффектные афоризмы вроде таких: «Одно дело кого-то играть, а другое — кем-то быть». Если бы не было Голунова, страна рукоплекскала бы своему лидеру, а так рукоплескала только программа «Москва. Кремль. Путин». Топ новостей возглавил молодой человек в наручниках, а не пафосный плакатный форум, на которого возлагались большие надежды» (отсюда).

Конечно, Мосгорсуд сегодня решил, что не было никакого заказчика, что фабриканты сами себе заказали Ивана Голунова. Но, увы, мои сомнения не развеяны. И у меня до сих пор остается подозрение, что Ляховец получил «заказ на Голунова». Но имя заказчика, похоже, мы уже никогда не узнаем…

У одного меня такие подозрения? Или как?

На снимках:

акция «Ассоциации народного сопротивления», фотография отсюда.

бывший подполконивк полиции Игорь Ляховец, фотография отсюда

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