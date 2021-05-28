Настасья Самбурская, Маргарита Мамун, Юлия Савичева и другие на премьере фильма “Круэлла”

В четверг вечером в кинотеатре “Художественный” прошла российская премьера фильма компании Disney “Круэлла”. Новую картину с Эммой Стоун и Эммой Томпсон в главных ролях первыми оценили звезды отечественного кино и телевидения. Картину гостям представили генеральный директор компании Disney в России и СНГ Кахабер Абашидзе и программный директор Художественного Стас Тыркин.

Некоторые из гостей, например, актриса Настасья Самбурская и телеведущая Алена Водонаева, вдохновившись стилем злодейки Круэллы, которая любила черно-белое и носила двухцветные прически, примерили на себя знаменитый образ. Другие, среди которых были Маргарита Мамун, Полина Ауг, Дарья Повереннова, Елена Валюшкина, Денис Шведов, Ксения Чилингарова, Ольга Карпуть, Мария Федорова, Виктория Дайнеко, Юлия Савичева, Илья Бачурин, Александр Анатольевич и другие соблюли заявленный дресс-код black & white.

Настасья Самбурская Юлия Савичева

Фильм Круэлла – это приквел культовой картины “101 далматинец” 1996 года о злодейке Круэлле де Виль, которая жаждет пополнить свою коллекцию шуб и для этого пытается украсть ровно 101 далматинца. Новое кино рассказывает историю становление модной злодейки. Действие картины разворачивается в Лондоне 70-х на фоне зарождающейся культуры панк-рока. Юная и очень одаренная мошенница по имени Эстелла в исполнении Эммы Стоун мечтает о карьере в мире моды. Знакомство высокомерной баронессой фон Хельман, которую сыграла двукратная обладательница премии “Оскар” Эмма Томпсон, навсегда меняет жизнь Эстеллы и она постепенно превращается в одержимую злодейку Круэллу.

В широкий прокат фильм в России выйдет 3 июня.

Виктория Дайнеко Маргарита Мамун

Мария Федорова с дочерью Вероникой Полина Ауг Ксения Чилингарова Елена Валюшкина с дочерью Илья Бачурин Алена Водонаева Нигина Сайфуллаева Дарья Повереннова Александра Розовская и Денис Шведов Александр Анатольевич Ольга Карпуть с дочерью