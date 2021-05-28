 

Аккумуляторы для электромобилей нового поколения: это вопросы, на которые нам еще нужно ответить

28.05.2021, 18:14, Разное
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Следующее поколение аккумуляторов для электромобилей с большей дальностью действия и повышенной безопасностью может появиться в виде литий-металлической твердотельной технологии.

Но, по мнению исследователей из Мичиганского университета, необходимо ответить на ключевые вопросы об этом многообещающем источнике питания, прежде чем он сможет перейти от лаборатории к производственным объектам. По их словам, благодаря усилиям по распространению электромобилей среди большей части населения на эти вопросы нужно отвечать быстро.

Джефф Сакамото и Нил Дасгупта, доценты кафедры машиностроения UM, в течение последнего десятилетия были ведущими исследователями литий-металлических твердотельных батарей. В перспективной статье в журнале Joule Сакамото и Дасгупта излагают основные вопросы, стоящие перед этой технологией. При разработке вопросов они работали в тесном сотрудничестве с лидерами автомобильной промышленности.

Крупные автопроизводители в этом году делают ставку на электромобили, и многие из них объявили о планах поэтапного отказа от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в ближайшие годы. Литий-ионные батареи использовались в самых первых электромобилях, и они остаются наиболее распространенным источником питания для последних моделей, сходящих с конвейеров.

Эти литий-ионные аккумуляторы приближаются к своим пиковым характеристикам с точки зрения запаса хода на одном заряде. К тому же они требуют наличия тяжелой и громоздкой системы управления аккумулятором, без которой существует риск возгорания на борту. Используя металлический литий для анода батареи вместе с керамикой в ​​качестве электролита, исследователи продемонстрировали возможность удвоения диапазона электромобилей для батареи того же размера, при этом резко снижая вероятность возгорания.

«Огромный прогресс в развитии литий-металлических твердотельных батарей был достигнут за последнее десятилетие», — сказал Сакамото. «Однако на пути к коммерциализации технологии, особенно электромобилей, остается несколько проблем».

Вопросы, на которые необходимо ответить, чтобы извлечь выгоду из этого потенциала, включают:

Как мы можем производить керамику, которая является хрупкой, из массивных, тонких, как бумага, листов, которые требуются литий-металлическим батареям?

Компенсирует ли использование керамики в литий-металлических батареях керамики, которая требует энергии для их нагрева до более чем 2000 градусов по Фаренгейту, их экологические преимущества в электромобилях?



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