 

Андрей Кондрашов снимет фильм «Минск. Дорога домой»

28.05.2021, 18:14, Разное
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ВГТРК анонсировала начало работы над фильмом «Минск. Дорога домой» авторства журналиста Андрея Кондрашова. Картина выйдет на экраны 31 августа, в годовщину создания Союзного государства.

Сюжет фильма во время производства держится в строгом секрете. По замыслу создателей, в сценарий будут включены некоторые документы и события, в настоящее время не доступные для публичного ознакомления. Утром 28 мая Андрей Кондрашов прибыл в Сочи, где проходит встреча лидеров России и Белоруссии. Журналист проведёт приватные консультации с политиками за закрытыми дверями, после чего приступит к написанию сценария. Съёмки будут проходить в 9 городах на территории Центрального, Западного и Белорусского федеральных округов России.

«Я давно хотел снять фильм о Минске, похожий на мою предыдущую работу. Однако повода не находилось. Многовекторная политика белорусского руководства затрудняла съёмки подобных проектов, однако недавние события открыли двери, которые ранее были закрыты. В фильме появятся интервью с ключевыми деятелями белорусской истории, в том числе и с международно избранным президентом Светланой Тихановской. Мы попытаемся максимально объективно осветить события грядущего лета и объяснить, почему Минск возвращается в родную гавань», — рассказал Андрей Кондрашов.



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