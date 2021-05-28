Новая соцсеть Poparazzi за 4 дня подорожала до 100 млн долларов

Не успев выйти на рынок, новая социальная сеть Poparazzi привлекала десятки миллионов долларов инвестиций и нарастила капитализацию до 100 млн в американской валюте.

Как отмечают эксперты, такому успеху мог бы позавидовать любой интернет-ресурс. Ведь с момента выхода в сеть до первой переоценке, благодаря которой соцсеть можно было легко продать за сотню миллионов «зеленых», прошло всего-то четыре дня.

Также аналитики напоминают, что разработчики данного продукта намерены получить 15-20 миллионов долларов реальных инвестиций. Учитывая текущую стоимость компании, сделать это не так уж трудно, говорят специалисты. Следующая цель – стоимость компании в 135 млн долларов.