 

Наушники AirPods и AirPods Pro будут обновлены до 2022 года

28.05.2021, 18:12, Новости дня
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Как сообщили представители компании Apple, уже до 2022 года производитель попытается провести полное обновление в линейках наушников AirPods и AirPods Pro.

По предварительным данным, первые обновленные версии устройств будут официально представлены еще до конца текущего года.

Ожидается, что в обновленных беспроводных наушниках разработчик укоротит «ножку». Кроме того, эксперты ожидают значительного улучшения работы самих наушников по всем основным параметрам. Напомним, что обе линейки наушников Apple не получали никаких технических обновления, наминая с позапрошлого года. В наше время это слишком долго, говорят специалисты. В данный момент можно утверждать, что без обновлений устройства быстро устаревают.



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