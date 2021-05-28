 

Минздрав отменил клиническое испытание комбинации вакцин AstraZeneca и «Спутник V»

28.05.2021, 18:08, Разное
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По данным «Фармвестника» комитет по этике принял это решение об отмене исследования совместного применения вакцин AstraZeneca и «Спутник V» 11 мая. «Интерфакс» сообщает, что соответствующий документ опубликован на сайте Минздрава.

«Фармвестник» связался с представителями компании AstraZeneca, которые сообщили изданию, что не получали официального ответа от комитета, но «готовы к сотрудничеству, так как твердо убеждены в преимуществах стратегии гетерогенного бустинга и ее огромного значения для борьбы с пандемией̆».

О подготовке исследования совместного использования британской и российской вакцин против COVID-19 впервые сообщили в декабре 2020 года. Это должно было быть исследование I–II фазы, которое показало бы безопасность комбинации и ее способность стимулировать выработку иммунитета против коронавируса. Согласно «Фармвестнику», его должны были проводит в Беларуси и России. Предполагались, что в исследовании будет две группы добровольцев. Одна должна была сначала получить инъекцию вакцины производства AstraZeneca, и на 29-й день после первого введения – первый компонент «Спутника V». Во второй очередность введения препаратов была другой.  

В апреле 2021 года Европейское агентство лекарственных средств заявило, что существует связь между использованием вакцины против COVID-19 производства компании AstraZeneca и случаями тромбозов.

Комментариев от Минздрава по поводу отмены исследования к настоящему времени не поступало.



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