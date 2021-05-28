 

Ученые выяснили причину загадочных землетрясений в глубинах Земли

28.05.2021, 18:06, Разное
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Ученые из института Карнеги определили причину самых загадочных землетрясений на планете Земля. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что они фиксируются на глубине 300-700 км. Ключевую роль в данном процессе играют различные жидкости.
Большая часть землетрясений фиксируется вблизи от земной поверхности на малой глубине. Сейсмическая активность начинается, когда в трещине между несколькими блоками постепенно скапливается напряжение. В глубоких недрах Земли высокие показатели давления создают больше трение. Кроме того, повышенные температуры способствуют разрушению горных пород.

В ходе землетрясений, происходящих на средней глубине, из минералов постоянно выделяется вода. Жидкость ослабляет конструкцию, присутствующую вокруг разлома, поэтому блоки начинают скользить После выполнения комьютерного моделирования специалисты сделали вывод, в плитах, переносящих воду на большую глубину, также могли происходить землетрясения.

Источник: rossaprimavera.ru



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