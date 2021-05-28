Учёные: Переболевшие COVID-19 получают пожизненный иммунитет

Американские учёные в ходе двух исследований обнаружили, что люди, переболевшие COVID-19, получают пожизненный иммунитет. По их словам, выздоровевшие пациенты защищены от повторного заражения в течение нескольких десятилетий.

Если ранее считалось, что иммунитет к коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 не будет длиться долго, максимум 1,5-2 года, то зарубежные исследователи доказали обратное. Первое исследование c подтверждением устойчивого длительного иммунитета к COVID-19 провели иммунологи Университета Вашингтона в Сент-Луисе (штат Миссури), а второе – специалисты лаборатории молекулярной биологии Университета Рокфеллера в Нью-Йорке.

Однако независимые эксперты относятся скептически к полученным результатам, считая версию о пожизненном иммунитете всего лишь теорией, хотя и звучащей правдоподобно. Стоит отметить, что в научной деятельности были приведены примеры нескольких подтверждённых случаев вторичного заражения COVID-19.

Медики напоминают о средствах защиты от ковида, поскольку болезнь лучше предотвратить, чем потом лечить. Это соблюдение социальной дистанции, использование масок в общественных местах, проветривание помещений, а также тщательная гигиена рук. Также нужно контролировать своё состояние, при первых симптомах заболевания (потеря обоняния, высокая температура, сильная боль в горле и кашель) необходимо сразу же обратиться в медучреждение.

Источник: www.1sn.ru