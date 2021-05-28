Одесса стала третьим городом Украины, где пройдет пилотный проект центров вакцинации от COVID-19

“Одесса вошла в тройку городов (наряду со Львовом и Киевом), которые будут пилотировать проект центров массовой вакцинации против COVID-19”, – говорится в сообщении.

Одесский центр вакцинации откроется 30 мая на стадионе Национального университета “Одесская юридическая академия”.

Работу центра в воскресенье будут обеспечивать медики одесского центра первичной медико-санитарной помощи №3.

Прививки вакциной CoronaVac будут делать людям в возрасте 60 лет и старше, которые записались в лист ожидания через приложение “Дія”. Всем им предварительно позвонят из пункта вакцинации, чтобы пригласить на конкретное время.

Центр будет работать с 9.00 до 17.00. За день планируется сделать 250–300 прививок.

27 мая глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий сообщил об открытии центра вакцинации населения на базе стадиона “Арена Львов”.

28 мая мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в столице центр вакцинации от COVID-19 откроют на базе Международного выставочного центра.

https://www.facebook.com/odzdrav/posts/1149402012152005

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. В Украину завезли около 2,5 млн доз вакцин от Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech и Sinovac Biotech, очередная партия прибыла 26 мая (117 тыс. доз Pfizer/BioNTech по программе COVAX).

С начала прививочной кампании от COVID-19 привито 999 074 человека, из них получили уже две дозы 116 934 человека (двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 1 116 006 прививок.

По состоянию на 28 мая в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 595 635 человек.

В Минздраве утверждали, что в 2021 году Украина должна получить 42 млн доз вакцин от коронавируса.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Назначенный 20 мая министром здравоохранения Виктор Ляшко пообещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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