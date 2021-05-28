Китай подверг спецэпизод “Друзей” цензуре – из фильма вырезали Леди Гагу, Бибера и упоминания о ЛГБТ

Китайские зрители не увидели эпизод с участием корейской группы BTS, канадского певца Джастина Бибера и американской певицы Леди Гаги.

В публикации отмечается, что причиной цензуры по отношению к этим артистам являются их прошлые оскорбительные высказывания в адрес страны. Однако не ясно, является ли удаление фрагментов инициативой стриминговых сервисов или же указанием правительства. Зрители отметили, что на разных стриминговых сервисах длительность показа спецэпизода отличалась на несколько минут.

Авторы статьи упоминают, что в 2020 году в Китае призывали бойкотировать южнокорейскую группу BTS из-за высказываний одного из участников коллектива о войне в Корее, а Леди Гаге и Джастину Биберу запрещено выступать в Китае.

Также из картины убрали фрагменты, в которых упоминается тема ЛГБТ.

Контекст:

Друзья” – комедийный американский сериал. С 1994-го по 2004 год вышло 10 сезонов проекта.

О съемках специального выпуска сериала стало известно в феврале 2020 года, но вскоре они были отменены из-за пандемии коронавируса и перенесены на весну 2021 года – съемки длились три дня и проходили в студии компании Warner Brothers.

В продолжении сериала задействованы актеры Дженнифер Энистон (Рэйчел), Кортни Кокс (Моника), Лиза Кудроу (Фиби), Мэтт Леблан (Джоуи), Мэттью Перри (Чендлер) и Дэвид Швиммер (Росс).

Проявление цензуры по отношению к спецэпизоду “Друзей” – не единственная подобная реакция Китая. В апреле 2021 года американское ежедневное издание The Wall Street Journal сообщило, что из социальных сетей и поисковиков Китая удаляются все новости о получившей “Оскар” за картину “Земля кочевников” режиссере китайского происхождения Хлое Чжао. Причиной могло быть то, что Чжао, которая подростком переехала в Великобританию, а затем в США, ранее назвала Китай местом, где “повсюду ложь”.

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