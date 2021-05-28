Евросоюз представил план помощи реформам в Беларуси на €3 млрд

“Как только Беларусь вступит в процесс демократических преобразований, ЕС активирует пакет на €3 млрд, представляющий собой сочетание грантов и займов с привлечением государственных и частных инвестиций, чтобы помочь Беларуси стабилизировать свою экономику, реформировать свои институты, чтобы сделать их более демократичными и помочь увеличить устойчивость экономики, потенциал роста и создать рабочие места”, – говорится в сообщении.

За счет прямой финансовой поддержки ЕС планирует ускорить восстановление экономики страны. Это поможет восстановить макроэкономическую стабильность в Беларуси и укрепить ее шаткую фискальную ситуацию.

Кроме того, ЕС организует инвестиционный форум высокого уровня ЕС–Беларусь для расширения инвестиционных и торговых возможностей и встречу доноров ЕС на высоком уровне для привлечения дополнительных грантовых ресурсов ЕС. Благодаря этим инициативам ЕС рассчитывает мобилизовать до €1,5 млрд в виде кредитов ЕС, а также государственных и частных инвестиций.

Также ЕС хочет мобилизировать переходный пакет в размере до €400 млн в виде грантовой помощи в рамках программы “Соседство, развитие и международное сотрудничество – Глобальная Европа” (NCIDI) для поддержки перехода к демократии и проведения ключевых структурных реформ. Сюда входит повышение качества правосудия, улучшение деловой среды и поддержка развития малого и среднего бизнеса.

Финансирование ЕС также будет направлено на содействие реформе систем образования и здравоохранения и оказание помощи в укреплении сетей социальной защиты и защите наиболее уязвимых домохозяйств.

Кроме того, ЕС будет инвестировать в устойчивую инфраструктуру, а также в экологическую и цифровую трансформацию. В партнерстве с международными финансовыми учреждениями ЕС рассчитывает мобилизовать до €100 млн в виде грантов для привлечения до €1 млрд ключевых государственных и частных инвестиций, поддерживающих экологическую и цифровую трансформацию страны.

Также в ЕС назвали пять основных направлений инвестиций в Беларусь:

поддержка инновационной и конкурентоспособной экономики, в том числе путем прямой поддержки 20 тыс. малых и средних предприятий;

улучшение транспортного сообщения и содействие торговле на границах ЕС–Беларусь;

ускорение инноваций и цифровой трансформации, в том числе через создание IТ-школы Восточного партнерства в Минске;

поддержка зеленой Беларуси, в том числе посредством поддержки энергоэффективности, управления отходами и инфраструктуры;

инвестиции в демократическую, прозрачную и подотчетную Беларусь.

В дополнение к экономическому плану ЕС предложит заключить двустороннее рамочное соглашение, чтобы укрепить долгосрочные отношения между ЕС и демократической Беларусью.

Контекст:

Как отмечает “Радіо Свобода”, проект помощи Беларуси был впервые предложен осенью 2020 года после президентских выборов в августе. 24 мая глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что он заморожен, пока “Беларусь не станет демократической страной”.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили до 100 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Оппозиция настаивает на проведении новых выборов в Беларуси. Лукашенко заявил, что сначала в стране надо изменить конституцию (проект новой конституции, по его словам, представят в 2021 году), а уже после этого провести новые выборы.

По состоянию на 28 мая в Беларуси политическими заключенными признаны 450 человек, сообщил правозащитный центр “Весна”. Большинство из них попало под уголовное преследование после президентских выборов.

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