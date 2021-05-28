Генпрокуратура Беларуси открыла дело против мэра Риги и главы МИД Латвии

В сообщении укзаано, что уголовное дело открыто по ч.3 ст.130 Уголовного кодекса Беларуси “за совершение ими умышленных действий, направленных на возбуждение национальной вражды по признаку национальной принадлежности”.

Пресс-служба пишет, что генпрокурор Андрей Швед решил открыть дело, “осмотрев распространенные в СМИ и на интернет-ресурсах сообщения о тяжком преступлении против интересов Беларуси”.

“Преступные действия выразились в публичных снятии и замене символа суверенной Беларуси – государственного флага, который был установлен в центре Риги в связи с участием национальной команды в чемпионате мира по хоккею, на бело-красно-белое полотнище. Такое надругательство над государственной символикой унизило национальное достоинство белорусов”, – заявили в генпрокуратуре.

Дело направили в Следственный комитет Беларуси.

Контекст:

24 мая возле отеля Radisson Blu Hotel Latvija в Риге, где вывешены флаги стран-участниц чемпионата мира по хоккею, министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс и председатель Рижской думы Мартиньш Стакис заменили государственный флаг Беларуси на бело-красно-белый флаг. Мэр латвийской столицы отметил, что этот жест – инициатива Рижской думы, которую ей доверила белорусская оппозиция. Его цель – выразить поддержку всем, кто “подвергается репрессиям со стороны авторитарного режима Александра Лукашенко”, считающего себя президентом Беларуси.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей назвал инцидент с флагом Беларуси в Риге “актом государственного вандализма.

Изначально планировалось, что чемпионат мира по хоккею 2021 года совместно проведут Рига и Минск. Однако 18 января Беларусь лишили права на проведение матчей чемпионата. Совет Международной федерации хоккея определил, что “невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц при проведении чемпионата мира в Беларуси”. Среди причин переноса в федерации назвали политическую ситуацию в стране и ситуацию с распространением коронавируса.

23 мая истребитель белорусских ВВС по поручению считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали Протасевича и его девушку, россиянку Софию Сапегу (в Минске с самолета сошли еще несколько человек, в Ryanair подозревают, что это были агенты КГБ Беларуси, Лукашенко отрицает). Сапега арестована, ее и Протасевича признали политзаключенными.

Преследование Протасевича связано с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента Беларуси.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Главы стран Евросоюза 25 мая договорились о расширении санкций против Беларуси из-за задержания Протасевича. За день до этого Европейский совет призвал запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран.

Кабинет Министров Украины принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью с 26 мая. МИД Беларуси направил Украине ноту протеста из-за этого “возмутительного решения”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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