Две машины вылетели с моста в Крыму: один человек погиб

Два легковых автомобиля вылетели с Горьковского моста в крымской Керчи. В результате происшествия один человек погиб, ещё двое пострадали.

Представители керченской станции медицинской помощи сообщили, что в дорожной аварии погиб водитель одной из машин. Пострадавшие находились во втором автомобиле, они получили лёгкие травмы и отказались от госпитализации. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщает RT.