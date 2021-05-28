 

Змея неизвестного вида атаковала людей в одном из дворов Москвы

28.05.2021, 17:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Змея напала на людей в одном из дворов на востоке Москвы. По словам свидетелей, инцидент произошёл на Чусовской улице.

Пресмыкающееся заметили у дома №10 к1. Пока неизвестно, является ли рептилия ядовитой и к какому виду змей принадлежит, однако очевидцы утверждают, что она имеет оранжевый цвет кожи с черной крапинкой. На место происшествия выехали сотрудники столичного департамента природопользования, сообщает Пятый канал.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.03 / Лечение импотенции «Виагрой» помогает выжить «сердечникам»

07.02 / Вместо Сковороды на купюре номиналом 500 гривень разместят кастрюлю

07.11 / Мнение: Противоречие старое, решение новое

10.11 / Мнение: Доверие к “честным выборам”

10.09 / Перехват

20.11 / В Германии вооруженный мужчина напал на прохожих

14.04 / Как на Решетову благодать сошла – Личное мнение

10.05 / Королева Елизавета II вспомнила, как спасла человека от утопления, когда ей было 14 лет

30.12 / Знаменитый композитор умер от коронавируса

22.02 / Redmi K40 получил такой же качественный экран OLED, как Xiaomi Mi 11 и Samsung Galaxy S21 Ultra

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика