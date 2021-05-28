ФСБ ликвидировала ячейку украинской экстремистской группы «М.К.У.» в Саратове

В Саратове сотрудниками ФСБ разгромлена ячейка украинской экстремистской группы «М.К.У.» («Маньяки. Культ убийц»), пропагандирующей массовые убийства, в ходе операции задержаны 14 человек, сообщил Центр общественных связей ФСБ России.

Сотрудниками ФСБ, МВД и СК в рамках уголовного дела о создании экстремистского сообщества и участии в нем была «пресечена деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (М.К.У.)».

«В результате проведенных мероприятий 14 участников указанной группы задержаны в городе Саратове… Члены группы дают признательные показания», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».

По адресам проживания участников группировки изъяты пропагандистские материалы, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению СВУ и огнестрельного оружия, а также переписка с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций.

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области в отношении восьми жителей города Саратова в возрасте от 16 лет до 21 года возбуждены уголовные дела», – говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.

Санкция статьи 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) предусматривает до 10 лет лишения свободы по части 1 (создание или руководство) и до 6 лет – по части 2 (участие).

В конце апреля ФСБ сообщила о задержании в Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе, Пущино и Переславле-Залесском 16 сторонников «М.К.У.», причастных к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.