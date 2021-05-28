«Зеленые» предложили альтернативу запрета пластиковой посуды и ватных палочек

Не обязательно сразу закрывать массовое производство ватных палочек или одноразовой пластиковой посуды, поскольку для начала нужно приобщить народ к сортировке мусора, чтобы можно было бы использовать пластиковые изделия для других нужд, сообщил газете ВЗГЛЯД председатель Центрального совета Российской экологической партии «Зеленые» Анатолий Панфилов.

Вице-премьер Виктория Абрамченко на заседании Невского международного экологического конгресса (НМЭК) сообщила, что в РФ могут запретить использование «неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов». Это такие пластиковые изделия, как трубочки, ватные палочки и одноразовая посуда.

«Этот пластик в природе лежит несколько лет, если не перерабатывается. Он засоряет реки, океаны, у нас целые моря этой пластиковой посуды. Но для нас полный отказ от производства такого рода пластика – сложный вопрос, поскольку промышленность уже ориентирована на его выпуск», – говорит Панфилов.

Он объясняет, что обеспечить закрытие многочисленных предприятий с экономической точки зрения очень сложно. Более того, это невозможно сделать одномоментно. Поэтому он убежден, что в первую очередь нужно заниматься утилизацией и раздельным мусором, а уже позже постепенно стараться искать альтернативы таким вещам, как ватные палочки или трубочки для сока.

«Их, вообще-то, можно повторно использовать, допустим, при асфальтировании дорог, это реально. Причем, какой-то масштабной альтернативы этому нет, потому что производство даже той же самой пластиковой посуды массовое, люди на шашлык ее берут, пикник, активно используют. Другое дело, что ее отдельно нужно складывать, сортироать, тогда можно будет масштабно перерабатывать», – считает председатель партии.

Тем не менее, за рубежом с данной проблемой стараются справляться не только сортировкой мусора, но и увеличением производства, например, бумажной посуды, ватных палочек на картонном стержне и так далее. Кроме того, нужно призывать граждан использовать многоразовую посуду, считает эксперт. Так, например, уже существуют многоразовые металлические трубочки и палочки для суши.

В конце 2019 года президент Владимир Путин призвал сокращать производство пластиковой посуды, отметив, что необходимо действовать аккуратно, чтобы не нанести ущерб промышленности. В мае 2021 года экологи предложили из мелкого пластика, который прошел специальную обработку, укладывать пешеходные и велосипедные дорожки в Москве.