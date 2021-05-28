 

Назван лидирующий по числу пьяных ДТП округ Москвы

28.05.2021, 17:38, Новости дня
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Самым «пьяным» округом Москвы оказался ЮЗАО – 16% аварий с нетрезвыми водителями, меньше всего аварий произошло в СЗАО, всего две.

С января по апрель количество погибших по вине пьяных водителей в Москве снизилось в два раза по сравнению с прошлым годом. 

«Только в этом году 9 человек могли бы остаться живы, если бы водители, садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, чувствовали, какой опасности подвергают окружающих», – сообщается в Telegram-канале дептранса Москвы.

Ранее государственное собрание Башкирии внесло в Госдуму законопроект, который предлагает конфискацию автомобиля у нетрезвых водителей, по вине которых произошло ДТП с пострадавшими или жертвами. Инициатива направлена на снижение числа ДТП по вине нетрезвых водителей.



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