Планы на уикенд: лаунж с Федуком, десерт в честь Захаровой и другие предложения московских ресторанов

Sartoria Lamberti

Павлова? Нет, Захарова! В гастрономическом ателье Sartoria Lamberti появился десерт-посвящение прима-балерине Большого театра Светлане Захаровой. Премьера была приурочена к Public Talk. Десерт создан Наирой Соседовой в соавторстве со Светланой, а визуалом стала ее фотография из балета “Жизель”. Попробовать арт-объект можно только две недели – до дня рождения балерины, 10 июня. Также в эти даты в ателье пройдет выставка костюмов из проекта Amore авторства Игоря Чапурина.

Munterra

В пятницу Федук, в субботу – Нурлан Сабуров: пространство Munterra открывается в Москве двумя яркими концертами. Но смотреть здесь любопытно не только на сцену: многофункциональный лаунж объединил в себе ресторан, кофейню, бар, клуб, концертную площадку и даже зону игры. Днем здесь комфортно провести бизнес-встречу, а вечером прийти на вечеринку или перфоманс. В меню средиземноморская классика в русском прочтении, за кофе отвечает Михаил Лихтарь.

Avocado Queen

В ресторане Аркадия Новикова, Антона Пинского и Глена Баллиса с healthy-концепцией, выстроенной вокруг авокадо, сезонное обновление меню. Внимание на завтраки – здесь можно встретить бриошь с авокадо, яйцом Бенедикт и уткой, зеленый омлет, баклажан-шакшуку и прочий ЗОЖ. На ужин подадут тартар из говядины с черной икрой, спагетти с вонголе мисо и клубничный тарт.

PESHI

Рыбный ресторан, расположившийся в “Модном сезоне”, приветствует нового шефа – им стал коренной москвич Михаил Кирсанов. В послужном списке – пять лет работы в сети La Maree, откуда он перешел в Luce. Хотите оценить мастерство шефа в PESHI, закажите карпаччо из цветной капусты с пармезаном и соусом понзу, спагетти с вонголе и ботаргой, либо лингвини с чернилами каракатицы, брокколи и палтусом.

“Хорошая Девочка”

Переменчивый прогноз погоды не остановит москвичей от обедов на открытом воздухе. Среди новинок – летняя веранда ресторана “Хорошая Девочка”, которую декоратор Мария Герман оформила деревьями с белыми цветами. Бронь здесь не принимают, поэтому каждый может занять удобный столик – либо постоять в очереди. До 13 июня в ресторане действует специальное меню “Готовлюсь к лету” с sugar free десертом “Могу без сахара”.