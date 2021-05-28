Докатились

В Петербурге завели первое уголовное дело против сервиса аренды электросамокатов.

13 мая в одну из петербургских больниц с открытой черепно-мозговой травмой попал солист Мариинского театра Давид Залеев. Ему сделали операцию и ввели в медикаментозную кому. На следующую ночь медики оказывали помощь Валерию Айрапетяну, писателю — у него диагностировали перелом трех ребер. В обоих случаях виной аварий стали электросамокаты.

С начала весны новый для Петербурга вид сервиса переживает настоящий бум. Благодаря мобильным платформам и приложениям электросамокаты можно взять напрокат в любой точке города. С одной стороны, это удобно и экономит время на передвижение по городу. С другой — часто их арендуют подростки, люди, не имеющие ни малейшего представления о ПДД, и пьяные. 17 мая глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, находившийся с рабочим визитом в Петербурге, затронул тему самокатчиков на совещании с руководителями управлений. А 26 мая региональный СК сообщил о возбуждении в отношении руководителей компании, сдающей в аренду электросамокаты, уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованию безопасности.

Как видно на кадрах видеонаблюдения, артист Залеев получил травму во время прогулки по городу на самокате. Солист Мариинки не смог сманеврировать между пешеходами — оказавшись между ними, он проехал вплотную и упал на землю. Чуть позже стало известно, что Залеев был в состоянии сильного алкогольного опьянения (в его крови обнаружено 2,7 промилле алкоголя).

В случае с Валерием Айрапетяном электросамокат стал косвенной причиной травмы. Несколько молодых людей в ночь с 13 на 14 мая рассекали по Невскому проспекту, сбивая прохожих. В конце концов они натолкнулись на Айрапетяна, который им что-то высказал, и завязалась драка. Двоих удалось идентифицировать и задержать. Ими оказались студенты Максим Путов и Сурадж Мамедли.

Как сообщала объединенная пресс-служба судов Петербурга: «…Путов, Мамедли и неустановленные лица, действуя во исполнение своего преступного умысла, находясь на тротуаре у д. 56 по Невскому пр., около 01 часа 54 минут 14.05.2021, двигаясь на электросамокате на значительной скорости, не справившись с управлением, совершили столкновение с А. После чего, действуя умышленно, желая противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним и лично к А., грубо нарушили общественный порядок, совершили нападение на А. […] Затем [на самокатах] указанные лица скрылись с места преступления».

Путову и Мамедли предъявленообвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц, до 7 лет лишения свободы). 18 мая Куйбышевский суд Петербурга отправил обоих задержанных под арест до 15 июля 2021 года.

В тот же день, 18 мая, в Смольном сообщили, что комитет по транспорту создает рабочую группу по вопросам разработки регламента взаимодействия с операторами сервисов краткосрочной аренды средств индивидуальной мобильности на территории Санкт-Петербурга.

«Эта очередная говорильня ни к чему не приведет, — считает Алексей К. (фамилия есть в редакции), сотрудник автоинспекции с 23-летним стажем. — По уму необходимо, чтобы электросамокаты передвигались по велодорожкам, но в Питере их мало. Так что так и будут гонять по тротуарам и сбивать прохожих.

Проконтролировать, чтобы самокаты не брали пьяные или дети, невозможно. Но убрать электросамокаты с улиц тоже не вариант».

Жалуются на самокатчиков и водители. Нередко, чтобы избежать столкновения с людьми, они внезапно выскакивают на проезжую часть, создавая аварийную ситуацию. Причем самокатчики, как отмечают водители, не придерживаются вообще никаких правил.

«В первую очередь надо определить, кем является водитель электросамоката с точки зрения ПДД: пешеход он или водитель, — продолжает Алексей. — Некоторые самокаты развивают скорость до 60 км/ч. И как их считать пешеходами? Самое логичное решение — продавать мощные электросамокаты только тем, у кого есть водительские права категории «М» или «А». Тогда это будут субъекты реагирования для ГИБДД. Ну а менее мощные самокаты, которые ездят по тротуарам, — тут уже дело патрульно-постовой службы полиции отлавливать неадекватных.

В настоящее время в Петербурге действует девять компаний, предоставляющих 10 тысяч электросамокатов в прокат по мобильным приложениям. Их количество продолжает расти.

Максим Леонов

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