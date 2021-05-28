Кварк-глюонная плазма течет как вода

Что общего между кварк-глюонной плазмой — горячим супом из элементарных частиц, образовавшимся через несколько микросекунд после Большого взрыва — с водопроводной водой? Ученые говорят, что это так.

Новое исследование, опубликованное сегодня в журнале SciPost Физика, подчеркнула удивительное сходство между кварк-глюонной плазмой, первой материей, которая, как считается, заполнила раннюю Вселенную, и водой, которая течет из нашего крана.

Соотношение между вязкостью жидкости, степенью текучести и ее плотностью определяет, как она течет. Хотя вязкость и плотность кварк-глюонной плазмы примерно на 16 порядков больше, чем в воде, исследователи обнаружили, что соотношение между вязкостью и плотностью двух типов жидкостей одинаково. Это говорит о том, что одно из самых экзотических состояний вещества, которое существует в нашей Вселенной, будет вытекать из вашего крана почти так же, как вода.

Материя, из которой состоит наша Вселенная, состоит из атомов, которые состоят из ядер с вращающимися электронами. Ядра состоят из протонов и нейтронов, вместе известных как нуклоны, а они, в свою очередь, состоят из кварков, взаимодействующих через глюоны. При очень высоких температурах — примерно в миллион раз горячее, чем центр Солнца — кварки и глюоны вырываются из своих родительских нуклонов и вместо этого образуют плотный горячий суп, известный как кварк-глюонная плазма.

Считается, что вскоре после Большого взрыва ранняя Вселенная была заполнена невероятно горячей кварк-глюонной плазмой. Затем через микросекунды он охладился, чтобы сформировать строительные блоки всей материи, обнаруженной в нашей Вселенной. С начала 2000-х годов ученые смогли экспериментально воссоздать кварк-глюонную плазму с помощью коллайдеров крупных частиц, что позволило по-новому взглянуть на это экзотическое состояние материи.

Считается, что обычное вещество, с которым мы сталкиваемся ежедневно, очень отличается по свойствам от кварк-глюонной плазмы, обнаруженной в начале существования Вселенной. Например, такие жидкости, как вода, регулируются поведением атомов и молекул, которые намного больше, чем частицы в кварк-глюонной плазме, и удерживаются вместе более слабыми силами.

Однако недавнее исследование показывает, что, несмотря на эти различия, соотношение вязкости и плотности, известное как кинематическая вязкость, близко как в кварк-глюонной плазме, так и в обычных жидкостях. Это соотношение важно, потому что поток жидкости не зависит только от вязкости, а регулируется уравнением Навье-Стокса, которое содержит плотность и вязкость. Следовательно, если это соотношение одинаково для двух разных жидкостей, эти две жидкости будут течь одинаково, даже если они имеют очень разные вязкости и плотности.

Важно отметить, что не просто вязкость жидкости совпадает с вязкостью кварк-глюонной плазмы. Действительно, вязкость жидкости может меняться на много порядков в зависимости от температуры. Однако есть одна особенная точка, в которой вязкость жидкости имеет почти универсальный нижний предел. Предыдущие исследования показали, что в этом пределе вязкость жидкости определяется фундаментальными физическими константами, такими как постоянная Планка и масса нуклона. Именно эти природные константы в конечном итоге определяют, является ли протон стабильной частицей, и управляют такими процессами, как ядерный синтез в звездах и создание основных биохимических элементов, необходимых для жизни. Недавнее исследование показало, что именно этот универсальный нижний предел вязкости обычных жидкостей, таких как вода, оказывается близким к вязкости кварк-глюонной плазмы.

Профессор Костя Траченко, профессор физики Лондонского университета королевы Марии и автор недавней статьи, сказал: «Мы еще не до конца понимаем происхождение этого поразительного сходства, но мы думаем, что оно может быть связано с фундаментальными физическими константами, которые устанавливают оба универсальный нижний предел вязкости как для обычных жидкостей, так и для кварк-глюонной плазмы ».