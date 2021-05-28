Впервые обнаружены аномалии развития у редкого тигрового мотылька

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28.05.2021, 17:16, Разное
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Тигровая моль Менетрие (Arctia menetriesii) — один из самых редких и малоизученных видов палеарктических бабочек. Несмотря на то, что его взрослые особи большие и ярко окрашены, их трудно заметить, потому что они не привлекаются светом, они неактивны ночью и неохотно летают. В настоящее время этот вид населяет только две страны — Финляндию и Российскую Федерацию, и внесен в Красные списки обеих стран как «Недостаток данных» в первой и как уязвимый во второй.

В течение 13 лет научный сотрудник Института водных и экологических проблем Дальневосточного отделения Российской академии наук Евгений Кошкин продолжал поиски неуловимой тигровой бабочки Менетрие в ее ареале в Буреинском заповеднике, в 400 км к северу от Хабаровска. Россия, но он обнаружил его только в 2018 году, что стало первой находкой этого вида за 34 года в этом регионе. Вот насколько это редкость.

После сбора яиц самки моли Кошкин задокументировал биологию этого вида в лабораторных условиях и описал его незрелые стадии в открытом доступе, рецензируемом научном журнале. Nota Lepidopterologica. Впервые опубликованы подробные фотографии всех стадий развития этого вида.

В лабораторных условиях цикл развития тигровой моли Менетри от яйцекладки до взрослой особи длится от 72 до 83 дней. Однако из 105 яиц, отложенных самкой в ​​неволе, только 13 превратились во взрослых особей, и из них только четыре смогли расправить крылья. В последнем личиночном возрасте около 75% личинок погибло непосредственно перед окукливанием, а у выживших наблюдался ряд аномалий метаморфоза.

Это первый случай, когда такие аномалии и морфологические дефекты куколок задокументированы у тигровой моли Менетри, и не исключено, что они происходят аналогичным образом в природе. Некоторые аномалии метаморфоза проявлялись как промежуточные звенья личинка-куколка из-за нарушенной линьки, а куколки с серьезными аномалиями производили взрослых особей, которые не могли надуть свои крылья.

Возможно, что диета выращенных в лаборатории личинок могла иметь какое-то отношение к высокой смертности до окукливания и аномалиям метаморфоза во время него. Некоторые личинки питались листьями Aconitum и хвоей лиственницы в определенные периоды жизни, и возможно, что токсичные соединения, обнаруженные в этих растениях, могли повлиять на их здоровье и развитие. Однако, чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу, потребуются дополнительные исследования рациона личинок.



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