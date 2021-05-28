В Евросоюзе могут запретить предустановку приложений на смартфоны

Как сообщают источники, в новом европейском законе о цифровых рынках может появиться запрет предустанавливать на электронные гаджеты приложения компаний-монополистов.

По крайней мере, сейчас по этому поводу ведутся дискуссии. И правила, которые РФ только что ввела на своей территории, в ЕС могут признать дискриминационными.

Многие эксперты считают, что сам факт предустановки приложений самых крупных компаний противоречит принципу свободной конкуренции. Тем более, что гиганты часто представляют софт, посте установки которого их конкуренты не имеют никаких шансов получить клиентов среди покупателей новых смартфонов, планшетов или компьютеров. Впрочем, новые правила еще не приняты, и в каком виде они выйдут, пока неизвестно.