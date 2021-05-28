 

В Евросоюзе могут запретить предустановку приложений на смартфоны

28.05.2021, 17:14, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Как сообщают источники, в новом европейском законе о цифровых рынках может появиться запрет предустанавливать на электронные гаджеты приложения компаний-монополистов.

По крайней мере, сейчас по этому поводу ведутся дискуссии. И правила, которые РФ только что ввела на своей территории, в ЕС могут признать дискриминационными.

Многие эксперты считают, что сам факт предустановки приложений самых крупных компаний противоречит принципу свободной конкуренции. Тем более, что гиганты часто представляют софт, посте установки которого их конкуренты не имеют никаких шансов получить клиентов среди покупателей новых смартфонов, планшетов или компьютеров. Впрочем, новые правила еще не приняты, и в каком виде они выйдут, пока неизвестно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

23.05 / Украинская группа Go-A выступила в финале “Евровидения”. Видео

15.12 / Эксперт утверждает, что держать смартфон под рукой круглые сутки безопасно

22.01 / Кох: Те, кто находится не в России, не могут агитировать людей выходить на протест против ареста Навального. Это аморально

09.03 / Рынок ПК вырастет в полтора раза

16.01 / Температуру в системе отопления Москвы повысили до максимума из-за морозов

21.02 / Марка Geely отзывает 18 тысяч кроссоверов Atlas из-за риска возгорания в РФ

31.08 / Появились фото продвинутого Kia Sonet GT Line с парковки дилера

19.03 / Военные атташе из 34 стран привились в Москве «Спутником V»

27.01 / Юрист одного из крупных интернет-провайдеров получит срок за госизмену – Офис генпрокурора Украины

17.01 / Times – вместо свободы обрёк на «неоколониальные отношения» с ЕС — британские рыбаки возмутились сделкой Джонсона

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика