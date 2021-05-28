В Индонезии обнаружили загадочное оружие возрастом до 8 тысячи лет

Австралийские исследователи обнаружили на территории Индонезии загадочное оружие, возраст которого оценивается примерно в 8 тысяч лет. Его аналогов ранее не находили ни в одном из регионов планеты, при этом характер обработки инструментов похож на европейские.

Австралийские Британские археологи из Университетов Гриффита и Новой Англии, работающие в проекте Balai Arkeologi Sulawesi Selatan, изучили следы древних цивилизаций острова Сулавеси в Индонезии. В ходе раскопок исследователи выявили множество ранее не известных науке артефактов. Среди обнаруженных предметов оказались как инструменты для работы, так и оружие. При этом все находки оказались микроскопических размеров, чего ранее не встречалось ни в одном из регионов планеты. Исследователям открылась целая коллекция орудий из камня и кости, которыми пользовались тоалийцы, населяющие Сулавеси тысячи лет назад охотники-собиратели. Местом их расселения были южные части острова, согласно заявлениям ученых, данные племена обитали здесь порядка 1,5-8 тысяч лет назад.

Инструменты и орудия, которые изготовляли местные жители, отличаются от всех, ранее найденных в Индонезии. Среди них есть острия для наконечников стрел и даже лезвия с зубчатыми зазубринами. Количество находок составляет почти 1740 экземпляров вместе с выявленными ранее предыдущими экспедициями. При этом только сейчас специалисты смогли точно идентифицировать предназначение подобных артефактов, упорядочив и классифицировав их каталог. Ученые археологи смогли описать технологию применения найденных орудий и инструментов, впервые классифицировав их. Уникальными оказались размеры находок, составляющих в среднем 25 миллиметров.

Вероятно, такие крошечные предметы могли использоваться в качестве наконечников для стрел или для рыбной ловли. Однако пока совсем не ясно, какие функции выполняли пилоподобные инструменты с зазубринами, особенно учитывая их схожесть с европейскими пилами. Это, уверены археологи, может указывать на очередной случай культурного сближения неродственных народов с независимым друг от друга изобретением похожих технических решений. Дальнейший анализ артефактов позволит более точно ответить на вопрос об их предназначении и способе изготовления.

Источник: glas.ru